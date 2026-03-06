Partidos de hoy, viernes 6 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Liga 1 y LaLiga de España.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 6 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1) y Europa (LaLiga) por las señales de canales como ESPN, L1 Maxo desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, L1 Play) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Por la Liga 1, Atlético Grau y FC Cajamarca serán los encargados de abrir la sexta jornada del Torneo Apertura. En territorio español, Real Madrid, que llega con muchos lesionados, tiene la obligación de ganar para evitar que el líder Barcelona amplie su ventaja..
Partidos de la Liga 1 HOY
- Atlético Grau vs FC Cajamarca
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de LaLiga de España HOY
- Real Madrid vs Celta de Vigo
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPn
¿Quiénes juegan HOY en la liga colombiana?
- Deportivo Cali vs Once Caldas
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: RCN.