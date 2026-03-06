HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Partidos de hoy, viernes 6 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Liga 1 y LaLiga de España.

Programación de los partidos de hoy, viernes 6 de marzo. Foto: composición de LR/AFP/Liga 1
Programación de los partidos de hoy, viernes 6 de marzo. Foto: composición de LR/AFP/Liga 1

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 6 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1) y Europa (LaLiga) por las señales de canales como ESPN, L1 Maxo desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, L1 Play) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Por la Liga 1, Atlético Grau y FC Cajamarca serán los encargados de abrir la sexta jornada del Torneo Apertura. En territorio español, Real Madrid, que llega con muchos lesionados, tiene la obligación de ganar para evitar que el líder Barcelona amplie su ventaja..

PUEDES VER: Sporting Cristal venció a Carabobo en Venezuela por la ida de la fase 3 en la Copa Libertadores 2026

lr.pe

Partidos de la Liga 1 HOY

  • Atlético Grau vs FC Cajamarca
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Real Madrid vs Celta de Vigo
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPn

¿Quiénes juegan HOY en la liga colombiana?

  • Deportivo Cali vs Once Caldas
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: RCN.
Notas relacionadas
Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberían aceptar "condiciones que protejan al club"

Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberían aceptar "condiciones que protejan al club"

LEER MÁS
Antonio Rizola, DT de Perú, criticó el nivel de la Liga Peruana de Vóley: "Las extranjeras del equipo no mejoran el campeonato"

Antonio Rizola, DT de Perú, criticó el nivel de la Liga Peruana de Vóley: "Las extranjeras del equipo no mejoran el campeonato"

LEER MÁS
Harry Maguire, defensa del Manchester United y la selección inglesa, fue condenado a 15 meses de prisión suspendida

Harry Maguire, defensa del Manchester United y la selección inglesa, fue condenado a 15 meses de prisión suspendida

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club

Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club

LEER MÁS
Jean Deza jugaría en Sport Boys, pero su contrato incluirá condiciones con penalidades: "Alcanzaría embargos económicos"

Jean Deza jugaría en Sport Boys, pero su contrato incluirá condiciones con penalidades: "Alcanzaría embargos económicos"

LEER MÁS
Cienciano venció 5-4 a Melgar en la tanda de penales y clasificó a fase de grupos de la Copa Sudamericana

Cienciano venció 5-4 a Melgar en la tanda de penales y clasificó a fase de grupos de la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy, viernes 6 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

CAL: Comité Electoral se mantiene en funciones tras fallida sesión extraordinaria y alista resultados finales

Lupe Zevallos justifica su condena tras ser capturada: "Me sentenciaron jueces vinculados a Cuellos Blancos"

Deportes

Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club

Hernán Barcos se pronuncia luego del abrazo con Álex Valera tras el triunfo de Universitario: "Son cosas que quedan ahí"

Partidos de la Copa Libertadores por la ida de la fase 3: resultados y programación de la vuelta

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

CAL: Comité Electoral se mantiene en funciones tras fallida sesión extraordinaria y alista resultados finales

Lupe Zevallos justifica su condena tras ser capturada: "Me sentenciaron jueces vinculados a Cuellos Blancos"

Capturan a prófuga Lupe Zevallos, hermana del narco “Lunarejo”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025