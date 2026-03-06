Partidos de hoy, viernes 6 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 6 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1) y Europa (LaLiga) por las señales de canales como ESPN, L1 Maxo desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, L1 Play) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Por la Liga 1, Atlético Grau y FC Cajamarca serán los encargados de abrir la sexta jornada del Torneo Apertura. En territorio español, Real Madrid, que llega con muchos lesionados, tiene la obligación de ganar para evitar que el líder Barcelona amplie su ventaja..

PUEDES VER: Sporting Cristal venció a Carabobo en Venezuela por la ida de la fase 3 en la Copa Libertadores 2026

Partidos de la Liga 1 HOY

Atlético Grau vs FC Cajamarca

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de LaLiga de España HOY

Real Madrid vs Celta de Vigo

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPn

¿Quiénes juegan HOY en la liga colombiana?