Deportes

Partidos de hoy, sábado 24 de enero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos amistosos de presentación en Perú, así como la Premier League y LaLiga.

Este sábado 24 de enero habrá fútbol en Perú y las ligas europeas. Foto: composición de LR/Universitario/Real Madrid/Serie Río de La Plata
Este sábado 24 de enero habrá fútbol en Perú y las ligas europeas. Foto: composición de LR/Universitario/Real Madrid/Serie Río de La Plata

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 24 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Perú (Noche Blanquiazul, Noche Crema), Sudamérica (Liga BetPlay, Liga Profesional Argentina) y Europa (Premier League, LaLiga) por las señales de canales como ESPN, DSports, L1 Max y TV Perú o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO, L1 Max Móvi) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Los dos clubes más importantes del fútbol peruano llevan a cabo sus presentaciones oficiales este sábado. Alianza Lima será el primero en ver acción cuando se enfrente al Inter Miami de Lionel Messi. Universitario de Deportes cerrará el telón de la jornada con el duelo frente a la U. de Chile.

Partidos amistosos de presentación HOY

  • Juan Pablo II vs Alianza Atlético (Tarde Amarilla)
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Alianza Lima vs Inter Miami (Noche Blanquiazul)
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Latina, L1 Max
  • Universitario vs U. de Chile (Noche Crema)
  • Hora: 8.45 p. m.
  • Canal: TV Perú.

Partidos de la Premier League HOY

  • Manchester City vs Wolves
  • Hora: 10.00 a. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Bournemouth vs Liverpool
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: ESPN.

Partidos de LaLiga HOY

  • Sevilla vs Athletic Club
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: DSports
  • Villarreal vs Real Madrid
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2.

Partidos de la liga argentina HOY

  • Barracas Central vs River Plate
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN Premium, ESPN 2
  • Gimnasia vs Racing Club
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: TNT Sports Premium, HBO Max, Disney Plus.

Partidos de la liga colombiana HOY

  • Deportivo Cali vs Independiente Medellín
  • Hora: 6.20 p. m.
  • Canal: Win+ Fútbol
  • Boyacá Chicó vs América de Cali
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: Win+ Fútbol.

Partidos de la liga paraguaya HOY

  • Nacional vs San Lorenzo
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Cerro Porteño vs Libertad
  • Hora: 6.15 p. m.
  • Canal: Tigo Sports.
