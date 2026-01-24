Sporting Cristal vs U Católica Ecuador EN VIVO Tarde Celeste 2026: hora y dónde ver el partido amistoso

Sporting Cristal se enfrenta a Universidad Católica, en el Alberto Gallerdo, por la Tarde Celeste 2026. El popular club del Rímac se estrena con Paulo Autuori a la cabeza previo al arranque de la Liga 1. El partido amistoso inicia a las 4:00 pm y los hinchas 'celestes' lo pueden seguir mediante L1 MAX, aunque habrán diversas activididades desde las 12:00 pm. Además, La República Deportes cubrirá los detalles del evento.

Crece la expectativa en esta temporada, tras varios años sin alzar un título nacional. La última vez que celebraron un campeonato fue en 2020, tras derrotar a Universitario. Con el fin de alcanzar este objetivo, la institución ha incorporado a jugadores destacados como Gabriel Santana, Juan Cruz y Cristiano da Silva.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador por la Tarde Celeste?

Los hinchas están muy pendientes del horario, pues no se quieren perder el estreno del excampeón de la Liga 1. Por este motivo, La Repúblcia Deportes te juega los horarios confirmados para ver el partido.

Perú: 4:00 pm

Colombia: 4:00 pm

Chile: 5:00 pm

Argentina: 6:00 pm

Brasil: 6:00 pm

¿Dónde ver Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador por la Tarde Celeste?

El canal encargado de transmitir el partido será L1 MAX y también podrás seguir el partido mediante los siguientes operadores.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DirecTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Cable Visión Perú: 149 SD, 48.1 HD.

Plantel de Sporting Cristal 2026

A la espera de algunas novedades de último minuto, este sería el plantel de Sporting Cristal para el presente año.

Arqueros : Diego Enríquez, Renato Solís (lesionado), César Bautista

: Diego Enríquez, Renato Solís (lesionado), César Bautista Defensas : Juan Cruz González, Duham Ballumbrosio, Leandro Sosa, Luis Abram, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leonardo Díaz, Quembol Guadalupe, Alejandro Pósito, Cristiano Da Silva, Fabrizio Lora

: Juan Cruz González, Duham Ballumbrosio, Leandro Sosa, Luis Abram, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leonardo Díaz, Quembol Guadalupe, Alejandro Pósito, Cristiano Da Silva, Fabrizio Lora Mediocampistas : Ian Wisdom, Yoshimar Yotún, Gustavo Cazonatti, Gabriel Santana, Martín Távara, Christofer Gonzales, Cristian Benavente, Yamir Delvalle

: Ian Wisdom, Yoshimar Yotún, Gustavo Cazonatti, Gabriel Santana, Martín Távara, Christofer Gonzales, Cristian Benavente, Yamir Delvalle Delanteros: Santiago González, Maxloren Castro, Irven Ávila, Jair Moretti, Sebastián Sánchez, Felipe Vizeu, Diego Otoya, Mateo Rodríguez.

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de Sporting Cristal?

La renovada ‘piel’ celeste ya está disponible en las tiendas Puma, con un costo de S/279 para adultos y S/199 en la versión KIDS. Esta nueva indumentaria promete ser un atractivo para los aficionados que buscan lucir los colores de su equipo en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026.