Deportes

Sport Boys vs Everton Villa del Mar EN VIVO por Trofeo Lizárraga 2026: hora y dónde ver el partido

El conjunto rosado se enfrenta al aguerrido cuadro chileno por la Tarde Rosada 2026, en el Callao, como un partido de preparación en pretemporada.

Sport Boys se mide a Everton por la pretemporada. Foto: Lr/Omar Neyra
Sport Boys se mide a Everton por la pretemporada. Foto: Lr/Omar Neyra

Sport Boys se enfrenta a Everton, en el Estadio Miguel Grau, por el Trofeo Lizárraga 2026. El popular equipo del Callo realizará su presentación oficial de la plantilla. El duelo arranca a las 5:30 pm y los hinchas que no asistan al recinto deportivo lo pueden seguir por L1. Además, La República Deportes llevará el minuto a minuto en la plataforma web.

Luego de algunos días de incertidumbre y rumores, la directiva de Sport Boys terminó por confirmar la realización de una nueva edición del Trofeo Lizárraga 2026, evento deportivo que servirá para presentar al nuevo plantel 'rosado' ante sus fanáticos.

¿A qué hora Sport Boys vs Everton por Trofeo Lizárraga 2026?

Los aficionados se encuentran atentos al horario de inicio del emocionante encuentro. Por ello, La República Deportes presenta los horarios confirmados desde diversas partes del mundo, para que puedas disfrutar del partido 'chalaco'.

  • Perú: 5:30 pm
  • Colombia: 5:30 pm
  • Ecuador: 5:30 pm
  • Argentina: 7:30 pm
  • Brasil: 7:30 pm
  • Chile: 6:30 pm

¿En qué canal puedes ver Sport Boys vs Everton Villa del Mar por el Trofeo Lizárraga?

Nadie quiere perderse el importante partido entre Sport Boys ante Everton Villa del Mar por el Trofeo Lizárraga, en el Callao, previo al arranque de la Liga 1 2026. Por ende, los hinchas que no puedan asistir al estadio pueden seguir la transmisión exclusiva en L1. Además, La República Deportes cubrirá el minuto a minuto en la página web.

Fichajes de Sport Boys para afrontar la Liga 1 2026

El equipo 'rosado' confirmó inicialmente la incorporación del entrenador Jaime de la Pava, quien llega procedente de Llaneros FC. En cuanto a la plantilla, se sumaron el arquero Diego Melián y los defensores Mathías Llontop, Anghelo Flores y Gustavo Dulanto.

Para reforzar el mediocampo, se aseguraron las llegadas de Federico Illanes, André Vásquez y Juan David Torres. Asimismo, el club fichó a los delanteros Percy Liza y Rolando Díaz, ambos con trayectoria en la Primera División del Perú.

