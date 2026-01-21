Partidos de hoy, jueves 22 de enero: fechas, horarios y canales TV para ver los partidos de Europa League

Las actividades no se detienen este jueves 22 de enero. Se vivirá una emocionante jornada de Europa League, además de la primera fecha de la Liga Argentina, con amistosos y encuentros que prometen atraer a todos los aficionados de este magnifico deporte.

Para estos días tendremos como protagonistas a distintos equipos históricos, como la Roma, que se enfrentará al Stuttgart, o el Oporto, que se medirá ante el Plzen, un encuentro que a priori debería resultar sin mayores dificultades.

Partidos de hoy, Europa League

Bolonia vs Celtic

Canal: Disney Plus

Hora: 12:45 p.m.

Fenerbahce vs Aston Villa

Canal: ESPN y Disney Plus

Hora: 12:45 p.m.

Brann vs Midtjyllanda

Canal: Disney Plus

Hora: 12:45 p.m.

Feyenoord vs Sturm Graz

Canal: Disney Plus

Hora: 12:45 p.m.

Friburgo vs Maccabi Tel Aviv

Canal: Disney Plus

Hora: 12:45 p.m.

Malmö vs Estrella Roja

Canal: Disney Plus

Hora: 12:45 p.m.

PAOK vs Real Betis

Canal: ESPN 3 y Disney Plus

Hora: 12:45 p.m.

Plzen vs Oporto

Canal: ESPN 4 y Disney Plus

Hora: 12:45 p.m.

Young Boys vs Lyon

Canal: ESPN 2 y Disney Plus

Hora: 12:45 p.m.

Celta de Vigo vs Lille

Canal: ESPN 3 y Disney Plus

Hora: 3:00 p.m.

Dinamo Zagreb vs FCSB

Canal: Disney Plus

Hora: 3:00 p.m.

Ferencvaros vs Panathinaikos

Canal: ESPN 4 y Disney Plus

Hora: 3:00 p.m.

Niza vs GA Eagles

Canal: Disney Plus

Hora: 3:00 p.m.

Rangers vs Ludogorets

Canal: Disney Plus

Hora: 3:00 p.m.

Roma vs Stuttgart

Canal: ESPN y Disney Plus

Hora: 3:00 p.m.

Salzburgo vs Basilea

Canal: Disney Plus

Hora: 3:00 p.m.

SC Braga vs Nottingham Forest

Canal: ESPN 2 y Disney Plus

Hora: 3:00 p.m.

Utrecht vs Genk

Canal: Disney Plus

Hora: 3:00 p.m.

Partidos de hoy, Liga Argentina

Aldosivi vs Defensa y Justicia

Canal: TyC Sports Internacional

Hora: 5:00 a.m.

Banfield vs Huracán

Canal: TNT Sports Argentina

Hora: 6:00 p.m.

Unión Santa Fe vs Platense

Canal: TyC Sports Internacional

Hora: 6:00 p.m.

Central Córdoba vs Gimnasia Mendoza

Canal: TyC Sports Internacional

Hora: 8:15 p.m.

Instituto vs Vélez Sarsfield

Canal: TNT Sports Argentina

Hora: 8:15 p.m.

Partidos de hoy, Campeonato Paulista

Santos vs Corinthians

Canal: Zapping y Claro TV+

Hora: 5:30 p.m.

Botafogo vs Primavera

Canal: --

Hora: 6:00 p.m.

Velo Clube vs Guaraní

Canal: --

Hora: 7:30 p.m.

Partidos de hoy, Serie Río de la Plata