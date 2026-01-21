Partidos de hoy, jueves 22 de enero: fechas, horarios y canales TV para ver los partidos de Europa League
Te presentamos la programación completa de los partidos que se jugarán hoy, jueves 22 de enero, con acción en Europa League, Liga Argentina y Liga de Arabia Saudita.
Las actividades no se detienen este jueves 22 de enero. Se vivirá una emocionante jornada de Europa League, además de la primera fecha de la Liga Argentina, con amistosos y encuentros que prometen atraer a todos los aficionados de este magnifico deporte.
Para estos días tendremos como protagonistas a distintos equipos históricos, como la Roma, que se enfrentará al Stuttgart, o el Oporto, que se medirá ante el Plzen, un encuentro que a priori debería resultar sin mayores dificultades.
Partidos de hoy, Europa League
- Bolonia vs Celtic
- Canal: Disney Plus
- Hora: 12:45 p.m.
- Fenerbahce vs Aston Villa
- Canal: ESPN y Disney Plus
- Hora: 12:45 p.m.
- Brann vs Midtjyllanda
- Canal: Disney Plus
- Hora: 12:45 p.m.
- Feyenoord vs Sturm Graz
- Canal: Disney Plus
- Hora: 12:45 p.m.
- Friburgo vs Maccabi Tel Aviv
- Canal: Disney Plus
- Hora: 12:45 p.m.
- Malmö vs Estrella Roja
- Canal: Disney Plus
- Hora: 12:45 p.m.
- PAOK vs Real Betis
- Canal: ESPN 3 y Disney Plus
- Hora: 12:45 p.m.
- Plzen vs Oporto
- Canal: ESPN 4 y Disney Plus
- Hora: 12:45 p.m.
- Young Boys vs Lyon
- Canal: ESPN 2 y Disney Plus
- Hora: 12:45 p.m.
- Celta de Vigo vs Lille
- Canal: ESPN 3 y Disney Plus
- Hora: 3:00 p.m.
- Dinamo Zagreb vs FCSB
- Canal: Disney Plus
- Hora: 3:00 p.m.
- Ferencvaros vs Panathinaikos
- Canal: ESPN 4 y Disney Plus
- Hora: 3:00 p.m.
- Niza vs GA Eagles
- Canal: Disney Plus
- Hora: 3:00 p.m.
- Rangers vs Ludogorets
- Canal: Disney Plus
- Hora: 3:00 p.m.
- Roma vs Stuttgart
- Canal: ESPN y Disney Plus
- Hora: 3:00 p.m.
- Salzburgo vs Basilea
- Canal: Disney Plus
- Hora: 3:00 p.m.
- SC Braga vs Nottingham Forest
- Canal: ESPN 2 y Disney Plus
- Hora: 3:00 p.m.
- Utrecht vs Genk
- Canal: Disney Plus
- Hora: 3:00 p.m.
Partidos de hoy, Liga Argentina
- Aldosivi vs Defensa y Justicia
- Canal: TyC Sports Internacional
- Hora: 5:00 a.m.
- Banfield vs Huracán
- Canal: TNT Sports Argentina
- Hora: 6:00 p.m.
- Unión Santa Fe vs Platense
- Canal: TyC Sports Internacional
- Hora: 6:00 p.m.
- Central Córdoba vs Gimnasia Mendoza
- Canal: TyC Sports Internacional
- Hora: 8:15 p.m.
- Instituto vs Vélez Sarsfield
- Canal: TNT Sports Argentina
- Hora: 8:15 p.m.
Partidos de hoy, Campeonato Paulista
- Santos vs Corinthians
- Canal: Zapping y Claro TV+
- Hora: 5:30 p.m.
- Botafogo vs Primavera
- Canal: --
- Hora: 6:00 p.m.
- Velo Clube vs Guaraní
- Canal: --
- Hora: 7:30 p.m.
Partidos de hoy, Serie Río de la Plata
- Wanderers vs U. de Concepción
- Canal: ESPN y Disney Plus
- Hora: 7:00 p.m.