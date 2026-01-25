Partidos de presentación del fútbol peruano: guía completa con horarios y canales de todos los amistosos HOY
Este domingo 25 de enero se llevan a cabo los últimos eventos de presentación de los clubes que jugarán la Liga 1 2026. La mayoría de equipos enfrentará a rivales internacionales.
- ¿A qué hora juega Sport Boys vs Everton de Viña del Mar HOY por el Trofeo Lizárraga 2026?
- [Vía Movistar Deportes] Amistoso Melgar vs Macará HOY desde Arequipa por la Tarde Rojinegra 2026
Los hinchas del fútbol peruano vivieron una jornada intensa el último sábado con los partidos de presentación de Alianza Lima y Universitario de Deportes. Los compadres no defraudaron a su gente con sendas goleadas por 3-0 sobre Inter Miami y U. de Chile, respectivamente, resultados que despertaron la expectativa para los amistosos que otros clubes disputarán este domingo 25.
Equipos como Sporting Cristal, Melgar, Cienciano y Sport Boys se medirán ante rivales de talla internacional para ponerse a punto a menos de una semana del inicio de la Liga 1 2026. Otros conjuntos de provincia, como ADT, Los Chankas y UTC, también aprovecharán la jornada para presentarse ante su público con cotejos de preparación.
Partidos de presentación del fútbol peruano hoy, domingo 25 de enero
Esta es la guía de horarios y canales confirmados (en el caso de los que serán transmitidos) de los amistosos programados para hoy. La hora exacta para el inicio del encuentro podría variar.
- ADT vs Libertad FC de Ecuador (Tarde de Tarma)
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: Nativa, Best Cable Sports
- UTC vs Comerciantes Unidos (Tarde del Gavilán)
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: sin transmisión confirmada
- Los Chankas vs Selección regional de Apurímac (Tarde Chanka)
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Fibernet TV (Facebook)
- Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador (Tarde Celeste)
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cienciano vs Bolívar (Tarde del Rojo Imperial)
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: L1 Max (YouTube)
- Melgar vs Macará (Tarde Rojinegra)
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Movistar Deportes
- Sport Boys vs Everton de Viña del Mar (Trofeo Lizárraga)
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: L1
¿Qué clubes ya jugaron sus partidos de presentación?
Hasta ahora, son cinco los equipos que ya se presentaron con un partido amistoso ante sus hinchas: FC Cajamarca, Comerciantes Unidos, Juan Pablo II, Alianza Lima y Universitario. Salvo por los cutervinos, todos los demás ganaron sus respectivos cotejos.
Por otro lado, Alianza Atlético, Atlético Grau, Cusco FC, Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo solo organizaron actos de presentación de su plantel, pero sin encuentros deportivos de por medio. CD Moquegua tenía planificado llevar a cabo su Tarde Aurinegra, pero el estadio 25 de Noviembre en Moquegua no pasó la inspección y el evento se canceló.