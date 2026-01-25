HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Partidos de presentación del fútbol peruano: guía completa con horarios y canales de todos los amistosos HOY

Este domingo 25 de enero se llevan a cabo los últimos eventos de presentación de los clubes que jugarán la Liga 1 2026. La mayoría de equipos enfrentará a rivales internacionales.

La Tarde del Gavilán, la Tarde Chanka y la Tarde del Rojo Imperial son algunos de los amistosos previstos para este domingo. Foto: composición de LR/UTC/Los Chankas/Cienciano
La Tarde del Gavilán, la Tarde Chanka y la Tarde del Rojo Imperial son algunos de los amistosos previstos para este domingo. Foto: composición de LR/UTC/Los Chankas/Cienciano

Los hinchas del fútbol peruano vivieron una jornada intensa el último sábado con los partidos de presentación de Alianza Lima y Universitario de Deportes. Los compadres no defraudaron a su gente con sendas goleadas por 3-0 sobre Inter Miami y U. de Chile, respectivamente, resultados que despertaron la expectativa para los amistosos que otros clubes disputarán este domingo 25.

Equipos como Sporting Cristal, Melgar, Cienciano y Sport Boys se medirán ante rivales de talla internacional para ponerse a punto a menos de una semana del inicio de la Liga 1 2026. Otros conjuntos de provincia, como ADT, Los Chankas y UTC, también aprovecharán la jornada para presentarse ante su público con cotejos de preparación.

Partidos de presentación del fútbol peruano hoy, domingo 25 de enero

Esta es la guía de horarios y canales confirmados (en el caso de los que serán transmitidos) de los amistosos programados para hoy. La hora exacta para el inicio del encuentro podría variar.

  • ADT vs Libertad FC de Ecuador (Tarde de Tarma)
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: Nativa, Best Cable Sports
  • UTC vs Comerciantes Unidos (Tarde del Gavilán)
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: sin transmisión confirmada
  • Los Chankas vs Selección regional de Apurímac (Tarde Chanka)
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Fibernet TV (Facebook)
  • Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador (Tarde Celeste)
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cienciano vs Bolívar (Tarde del Rojo Imperial)
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: L1 Max (YouTube)
  • Melgar vs Macará (Tarde Rojinegra)
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Movistar Deportes
  • Sport Boys vs Everton de Viña del Mar (Trofeo Lizárraga)
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: L1

¿Qué clubes ya jugaron sus partidos de presentación?

Hasta ahora, son cinco los equipos que ya se presentaron con un partido amistoso ante sus hinchas: FC Cajamarca, Comerciantes Unidos, Juan Pablo II, Alianza Lima y Universitario. Salvo por los cutervinos, todos los demás ganaron sus respectivos cotejos.

Por otro lado, Alianza Atlético, Atlético Grau, Cusco FC, Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo solo organizaron actos de presentación de su plantel, pero sin encuentros deportivos de por medio. CD Moquegua tenía planificado llevar a cabo su Tarde Aurinegra, pero el estadio 25 de Noviembre en Moquegua no pasó la inspección y el evento se canceló.

