¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 18 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (LaLiga), la gran final de la Copa Africana de Naciones y el cierre de la Serie Río de La Plata por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El partido más atractivo de la jornada será protagonizado por Alianza Lima y Colo Colo en el cierre de la Serie Río de La Plata. Por otra parte, Hernán Barcos se presentará con todo el plantel de Cajamarca FC e la denominada 'Tarde Cajacha'.

Partidos de HOY Serie Río de La Plata

Alianza Lima vs Colo-Colo

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

¿Quiénes juegan HOY por LaLiga de España?

Barcelona vs Real Sociedad

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Atlético Madrid vs Alavés

Hora: 10:15 a. m.

Canal: DSports, DGo.

Partidos de HOY: final de la Copa Africana de Naciones

Marruecos vs Senegal

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Win Sports, Claro Sports

Amistosos internacionales de hoy, domingo 18 de enero

Partidos de la Liga Peruana de Vóley

Circolo Sportivo Latino vs Géminis

Hora: 3.15 p. m.

Canal: Latina TV

Universitario vs Olva Latino

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Latina TV

Partidos de hoy de la liga colombiana