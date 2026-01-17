Partidos de hoy, 18 de enero: ¿a qué hora y dónde ver a Alianza Lima, Hernán Barcos y Barcelona por LaLiga?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de la final de la Copa Africana de Naciones, LaLiga de España y la Serie Río de La Plata.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 18 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (LaLiga), la gran final de la Copa Africana de Naciones y el cierre de la Serie Río de La Plata por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
El partido más atractivo de la jornada será protagonizado por Alianza Lima y Colo Colo en el cierre de la Serie Río de La Plata. Por otra parte, Hernán Barcos se presentará con todo el plantel de Cajamarca FC e la denominada 'Tarde Cajacha'.
Partidos de HOY Serie Río de La Plata
- Alianza Lima vs Colo-Colo
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
¿Quiénes juegan HOY por LaLiga de España?
- Barcelona vs Real Sociedad
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Atlético Madrid vs Alavés
- Hora: 10:15 a. m.
- Canal: DSports, DGo.
Partidos de HOY: final de la Copa Africana de Naciones
- Marruecos vs Senegal
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Win Sports, Claro Sports
Amistosos internacionales de hoy, domingo 18 de enero
- FC Cajamarca vs ADT (Tarde Cajacha)
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Nativa TV, Best Cable
- Bolivia vs Panamá
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: Unitel TV
- Boca Juniors vs Olimpia
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: Disney Plus.
Partidos de la Liga Peruana de Vóley
- Circolo Sportivo Latino vs Géminis
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Latina TV
- Universitario vs Olva Latino
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina TV
Partidos de hoy de la liga colombiana
- Jaguares vs Deportivo Cali
- Hora: 4.10 p. m.
- Canal: RCN.