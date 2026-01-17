HOYSuscripcion LR Focus

Partidos de hoy, 18 de enero: ¿a qué hora y dónde ver a Alianza Lima, Hernán Barcos y Barcelona por LaLiga?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de la final de la Copa Africana de Naciones, LaLiga de España y la Serie Río de La Plata.

Programación de los partidos de hoy, domingo 18 de enero. Foto: composición LR/Serie Río de La Plata/Liga 1/Barcelona
Programación de los partidos de hoy, domingo 18 de enero. Foto: composición LR/Serie Río de La Plata/Liga 1/Barcelona

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 18 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (LaLiga), la gran final de la Copa Africana de Naciones y el cierre de la Serie Río de La Plata por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El partido más atractivo de la jornada será protagonizado por Alianza Lima y Colo Colo en el cierre de la Serie Río de La Plata. Por otra parte, Hernán Barcos se presentará con todo el plantel de Cajamarca FC e la denominada 'Tarde Cajacha'.

lr.pe

Partidos de HOY Serie Río de La Plata

¿Quiénes juegan HOY por LaLiga de España?

  • Barcelona vs Real Sociedad
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Atlético Madrid vs Alavés
  • Hora: 10:15 a. m.
  • Canal: DSports, DGo.

Partidos de HOY: final de la Copa Africana de Naciones

  • Marruecos vs Senegal
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Win Sports, Claro Sports

Amistosos internacionales de hoy, domingo 18 de enero

Partidos de la Liga Peruana de Vóley

Partidos de hoy de la liga colombiana

  • Jaguares vs Deportivo Cali
  • Hora: 4.10 p. m.
  • Canal: RCN.
Alianza Lima ganó un partidazo contra Atenea: las íntimas se impusieron 3-2 por la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

Dueño del Inter Miami de Lionel Messi confiesa que busca jugar la Copa Libertadores: "He tenido conversaciones"

Universitario perdió 1-0 ante Sport Boys en su primer partido amistoso de pretemporada

Alianza Lima ganó un partidazo contra Atenea: las íntimas se impusieron 3-2 por la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

Universitario perdió 1-0 ante Sport Boys en su primer partido amistoso de pretemporada

Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs ADT, con Hernán Barcos, por la Tarde Cajacha 2026?

Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

