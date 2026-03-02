HOYSuscripcion LR Focus

Arturo Vidal reconoce que pintó el camerino del Estadio Nacional con Chile en las Eliminatorias 2018: “Me acuerdo que escribimos"

El 'Rey' rompió su silencio, 16 años después, sobre las pintas que hizo el exbicampeón de América en el Estadio Nacional luego de ganar 4-3 a Perú en picante partido.

Arturo Vidal habló sobre la polémica pinta que hizo Chile en el Estadio Nacional. Foto: Lr/Enfocados
Arturo Vidal habló sobre la polémica pinta que hizo Chile en el Estadio Nacional. Foto: Lr/Enfocados

Jefferson Farfán la puso en el 'satélite'. La 'Foquita' habló con el volante Arturo Vidal sobre la recta final de su carrera y los viejos recuerdos que dejó los partidos entre Perú y Chile. Sin duda, los 'clásicos' se viven de una manera especial en Eliminatorias y Copa América. Justamente, en en Estadio Nacional, Chile derrotó a Perú 4-3 en un duelo muy peleado y el excampeón de América dejó un picante mensaje en los camerinos.

El triunfo de Chile en el 2015 llenó de confianza a los integrantes de La Roja y decidieron pintar los camerinos del Estadio Nacional luego de un caliente duelo. En una reciente conversación en el podcast Enfocados, 16 años después, Arturo Vidal admitió que participó en ese suceso.

lr.pe

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre el camerino que pintp Chile en el Estadio Nacional?

El volante chileno rompió su silencio. “Me acuerdo que escribimos, pero era por un problema de Perú contra nosotros. No es que uno solo dijo, eso (escribir en el camerino) fue como de todos. El equipo dijo para que respeten al campeón. Claro, uno tiene que respetar”, reveló entre risas.

“Pero fue una pelea que hubo, por eso le escribimos ahí, pero eso fue de todos, no es que solo uno decidió escribir. Eso fue del equipo”, reiteró el ‘King’. La frase sigue siendo viral hasta el día de hoy: "Por aquí pasó el campeón de América".

lr.pe

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre los 4 Fantásticos de la selección peruana?

Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Claudio Pizarro y el 'Loco' Vargas formaron un cuarteto soñado en la selección peruana para disputar las Clasificatorias al Mundial 2014. Los resultados no acompañaron, dado que el equipo nacional quedaba desbalanceado en defensa. Sin embargo, dejaron huella en sus adversarios. "Con Perú siempre había mucha rivalidad en los partidos por Eliminatorias o Copa América, ya que tenían a los 4 Fantásticos. Nosotros, en esa época , sabíamos a lo que nos enfrentábamos", sentenció el 'Rey' Arturo

