Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista
La Liga 1 regresa el 30 de enero y hay once jugadores que no han logrado encontrar equipo para esta temporada 2026. Esto a pesar de que el mercado de pases se encuentra abierto.
Falta muy poco para que la pelota vuelva a rodar en el Perú, pues la Liga 1 regresa este 30 de enero con partidazos como el de Alianza Lima contra Sport Huancayo y Atlético Grau versus UTC. El retorno del torneo local ilusiona a los hinchas, quienes esperan ver a los nuevos refuerzos de sus equipos favoritos en acción y, sobre todo, destacando para ayudar a sus clubes a llegar a lo más alto del certamen.
No obstante, no todo es felicidad, pues hay algunos jugadores peruanos que actualmente se encuentran sin equipo, a pesar de que el mercado de pases sigue abierto. Entre los más destacados están Gabriel Costa, quien hace poco dejó Universitario de Deportes, y Santiago Ormeño, que se fue a probar suerte al fútbol chino en el Hainan.
¿Qué jugadores peruanos se encuentran sin equipo previa al inicio de la Liga 1?
Hasta el día de hoy 16 de enero, hay once jugadores que no han logrado conseguir equipo para el inicio de la Liga 1 2026. A continuación la lista.
- Koichi Aparicio de 33 años - último equipo UTC
- Alexi Gómez de 32 años - último equipo Alianza Universidad
- Gabriel Costa de 35 años - último equipo Universitario de Deportes
- Carlos Ascues de 33 años - último equipo Alianza Universidad
- Santiago Ormeño de 31 años - último equipo Hainu
- Jesús Barco de 28 años - último equipo Alianza Universidad
- Jean Deza de 32 años- último equipo Santos FC
- Anthony Rosell de 30 años- último equipo UTC
- Pablo Cárdenas de 25 años - Comerciantes Unidos
- Fernando Pacheco de 26 años - último equipo Sporting Cristal
- Alexis Arias de 30 años - último equipo FBC Melgar
Programación confirmada de la Liga 1: horarios y fechas de los partidos del Apertura 2026
Viernes 30 de enero
- Sport Huancayo vs. Alianza Lima: 12:00 pm (Estadio IPD Huancayo)
- UTC vs. Atlético Grau: 3:15 p.m (Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca)
Sábado 31 de enero
- Sport Boys vs. Los Chankas: 1:00 pm (Estadio Miguel Grau del Callao)
- Juan Pablo II vs. FC Cajamarca: 3:15 p.m. ( Complejo Deportivo Juan Pablo en Chongoyape)
- FBC Melgar vs. Cienciano: 6:30 p.m. (Estadio Monumental UNSA de Arequipa)
Domingo 1 de febrero
- Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal: 1:00 pm (Estadio Inca Garcilaso de Cusco)
- Alianza Atlético vs. Cusco FC : 3:15 p.m. Estadio por confirmar)
- Universitario vs. ADT: 6:00 pm (Estadio Monumental)
Lunes 2 de febrero
- Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua: 6:00 p.m. (Estadio Juan Maldonado de Cutervo)