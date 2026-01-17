Boca Juniors vs Olimpia por clásico sudamericano de la Serie Río de La Plata: hora y canal del partido

Boca Juniors y Olimpia ya han jugado por la Serie Río de La Plata. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Boca Juniors vs Olimpia EN VIVO juega este domingo 18 de enero, a partir de las 9.15 p. m. (hora de Argentina y Paraguay), por la Serie Río de La Plata 2026. El partido amistoso internacional se llevará a cabo en el Estadio Único de San Nicolás (Buenos Aires) y será transmitido en exclusiva por Disney Plus Premium. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE minuto a minuto gratis por internet, ingresa a La República.

Luego del empate 0-0 ante Millonarios, los xeneizes tendrán una nueva oportunidad de motivarse antes del inicio de la liga argentina con este duelo frente al Decano. El técnico Claudio Úbeda insistiría con su 4-3-3 y el mismo once titular que paró contra los colombianos.

En el caso del conjunto franjeado, cayó por penales a manos de Colo Colo luego de igualar 0-0 en los 90 minutos. Ante Boca, Olimpia buscará sacar un triunfo que le sirva de motivación para el arranque del Torneo Apertura de Paraguay.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Olimpia?

En Argentina y Paraguay, el partido se podrá seguir desde las 9.15 p. m. Para otros países de la región, ten en cuenta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 6.15 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.15 p. m.

Estados Unidos: 7.15 p. m. (ET), 4.15 p. m. (PST)

Bolivia, Venezuela: 8.15 p. m.

Brasil, Chile, Uruguay: 9.15 p. m.

España: 1.15 a. m. (lunes 19).

¿Dónde ver Boca Juniors vs Olimpia?

La transmisión del encuentro estará a cargo, de forma exclusiva, de la plataforma de streaming Disney Plus. Sin embargo, solo los suscriptores de plan Premium podrán ver el compromiso, así como el resto de juegos de la Serie Río de La Plata.

Pronóstico de Boca Juniors vs Olimpia

Las cuotas de las principales casas de apuestas para este duelo dan como claro favorito a Boca Juniors.

1XBet: gana Boca (1,69), empate (3,62), gana Olimpia (5,04)

Coolbet: gana Boca (1,67), empate (3,40), gana Olimpia (5,25)

Doradobet: gana Boca (1,68), empate (3,66), gana Olimpia (5,00).

Posibles alineaciones de Boca Juniors vs Olimpia

Estos son los probables equipos titulares de Boca Juniors y Olimpia para el amistoso internacional.

Boca Juniors : Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. Olimpia: Gastón Olivera; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Iván Leguizamón, Sebastián Ferreira, Rodney Redes.

Historial reciente de Boca Juniors vs Olimpia

El último partido amistoso entre Boca Juniors y Olimpia del que se tiene registro es el que sostuvieron en el 2016, durante mitad de año. Los xeneizes ganaron el choque en cuestión por 2-0.