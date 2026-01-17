HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más
Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     
Deportes

Dueño del Inter Miami de Lionel Messi confiesa que busca jugar la Copa Libertadores: "He tenido conversaciones"

El empresario Jorge Mas, uno de los propietarios del club de la MLS, aseguró que ya discutió con autoridades de la Conmebol un posible ingreso al torneo sudamericano.

Lionel Messi podría jugar la Copa Libertadores por primera vez en su carrera. Foto: composición de LR/Inter Miami
Lionel Messi podría jugar la Copa Libertadores por primera vez en su carrera. Foto: composición de LR/Inter Miami

Cuando Lionel Messi fichó por el Inter Miami de la MLS, los hinchas se ilusionaron con una posible cooperación entre la Conmebol y la Concacaf para que el argentino juegue la Copa Libertadores. Con el paso del tiempo, el entusiasmo se fue diluyendo, pero recientemente un directivo del club norteamericano ha devuelto las esperanzas a los fanáticos.

Jorge Mas, uno de los propietarios del conjunto de las garzas, reveló que ya ha discutido el proyecto con Alejandro Domínguez, presidente de la confederación sudamericana. Aunque no aseguró el éxito de la iniciativa, se mostró optimista en poder concretar dicho anhelo.

PUEDES VER: Jugador de Inter Miami destacó a 2 figuras de Alianza Lima previo a la Noche Blanquiazul: 'Será un partido complicado'

lr.pe

Inter Miami quiere jugar la Copa Libertadores

"He tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro (Domínguez) para ver la participación en Copa Libertadores. Hay precedentes, porque clubes mexicanos la han jugado. Yo creo que los campeones de la MLS y Liga MX a lo mejor son merecedores de un cupo", declaró Mas en una entrevista para el diario Olé.

Hasta el 2016, el certamen acogió a clubes de la liga mexicana, pero dejó de hacerlo a partir del 2017 debido a que los equipos aztecas no pudieron adaptarse al nuevo calendario anual. En el caso de los combinados que pertenecen a la MLS, en cambio, solo existe el antecedente del DC United en dos ediciones de otro torneo regional: la Copa Sudamericana.

"Sé que son temas entre Concacaf y Conmebol, pero creo que el fútbol puede seguir creciendo hemisféricamente con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos, siento que la competencia sería mejor por eso", agregó. La opinión del empresario está en sintonía con la de muchos aficionados que reclaman, en redes sociales, el regreso de los cuadros mexicanos para equilibrar el dominio que han mostrado los clubes brasileños en los últimos años.

Notas relacionadas
Neymar revela que Lionel Messi desea estar presente en el Mundial de Naciones de la Kings League: “Me dijo si podía venir”

Neymar revela que Lionel Messi desea estar presente en el Mundial de Naciones de la Kings League: “Me dijo si podía venir”

LEER MÁS
Lionel Messi recibe millonaria propuesta del Al Ittihad tras rechazarlos en el 2023: “Sería de por vida”

Lionel Messi recibe millonaria propuesta del Al Ittihad tras rechazarlos en el 2023: “Sería de por vida”

LEER MÁS
Lionel Messi sorprende al revelar cómo Newell's frustró su llegada a River Plate: "Ahí se cortó todo"

Lionel Messi sorprende al revelar cómo Newell's frustró su llegada a River Plate: "Ahí se cortó todo"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[Latina, En Vivo] Alianza Lima vs Atenea HOY desde Villa El Salvador: punto a punto del partido

[Latina, En Vivo] Alianza Lima vs Atenea HOY desde Villa El Salvador: punto a punto del partido

LEER MÁS
Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

LEER MÁS
Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

LEER MÁS
Universitario perdió 1-0 ante Sport Boys en su primer partido amistoso de pretemporada

Universitario perdió 1-0 ante Sport Boys en su primer partido amistoso de pretemporada

LEER MÁS
FC Cajamarca vs ADT EN VIVO: hora y canal del partido por la Tarde Cajacha

FC Cajamarca vs ADT EN VIVO: hora y canal del partido por la Tarde Cajacha

LEER MÁS
Paolo Hurtado rompe su silencio tras ampay con Jossmery Toledo: "Quiero pedirles perdón a mis hijos y a mi esposa"

Paolo Hurtado rompe su silencio tras ampay con Jossmery Toledo: "Quiero pedirles perdón a mis hijos y a mi esposa"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Deportes

Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

Compañeros de Lisandro Alzugaray interrumpen conferencia para despedirlo entre lágrimas tras fichar por Universitario: "'Licha' no se va"

River Plate vs Peñarol EN VIVO por Serie Río de La Plata: hora y dónde ver el partido amistoso internacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025