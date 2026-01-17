Cuando Lionel Messi fichó por el Inter Miami de la MLS, los hinchas se ilusionaron con una posible cooperación entre la Conmebol y la Concacaf para que el argentino juegue la Copa Libertadores. Con el paso del tiempo, el entusiasmo se fue diluyendo, pero recientemente un directivo del club norteamericano ha devuelto las esperanzas a los fanáticos.

Jorge Mas, uno de los propietarios del conjunto de las garzas, reveló que ya ha discutido el proyecto con Alejandro Domínguez, presidente de la confederación sudamericana. Aunque no aseguró el éxito de la iniciativa, se mostró optimista en poder concretar dicho anhelo.

Inter Miami quiere jugar la Copa Libertadores

"He tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro (Domínguez) para ver la participación en Copa Libertadores. Hay precedentes, porque clubes mexicanos la han jugado. Yo creo que los campeones de la MLS y Liga MX a lo mejor son merecedores de un cupo", declaró Mas en una entrevista para el diario Olé.

Hasta el 2016, el certamen acogió a clubes de la liga mexicana, pero dejó de hacerlo a partir del 2017 debido a que los equipos aztecas no pudieron adaptarse al nuevo calendario anual. En el caso de los combinados que pertenecen a la MLS, en cambio, solo existe el antecedente del DC United en dos ediciones de otro torneo regional: la Copa Sudamericana.

"Sé que son temas entre Concacaf y Conmebol, pero creo que el fútbol puede seguir creciendo hemisféricamente con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos, siento que la competencia sería mejor por eso", agregó. La opinión del empresario está en sintonía con la de muchos aficionados que reclaman, en redes sociales, el regreso de los cuadros mexicanos para equilibrar el dominio que han mostrado los clubes brasileños en los últimos años.