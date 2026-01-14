Senegal vs Marruecos por la final de la Copa Africana de Naciones: fecha, hora y canal del partido

Senegal y Marruecos nunca se habían enfrentado por una final de la Copa Africana de Naciones. Foto: AFCON 2025

El nuevo campeón de la Copa Africana de Naciones saldrá del cruce que sostendrán Senegal y Marruecos. Ambas selecciones llegan a la definición del certamen tras superar con mucha dificultad unas duras llaves de semifinales ante otros equipos que también tenían el cartel de candidatos, como Egipto y Nigeria.

Con un solitario gol de Sadio Mané, el combinado senegalés se impuso 1-0 al cuadro de los faraones y clasificó a la tercera final de su historia. El cuadro marroquí, por su parte, sacó fuerzas en su condición de anfitrión para vencer por penales a las águilas y volver a una final luego de 22 años. Ahora, en el inédito encuentro que sostendrán por la última instancia del torneo, ambos saldrán en busca de su segundo campeonato.

¿Cuándo juega Senegal vs Marruecos?

La gran final entre Senegal y Marruecos se disputará este domingo 18 de enero, en el estadio Moulay Abdellah de Rabat.

¿A qué hora juega Senegal vs Marruecos?

Desde Perú, el cruce entre los leones de la Teranga y los leones del Atlas se podrá ver a partir de las 2.00 p. m. Si estás en otro país, revisa el horario correspondiente de acuerdo con la siguiente guía.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Senegal vs Marruecos?

La transmisión de este Senegal vs Marruecos estará a cargo de la señal de Claro Sports para Sudamérica (también disponible gratis desde su canal de YouTube). En México también irá vía FOX y Fox ONE, en Colombia por Win+ Fútbol y en Estados Unidos a través de beIN Sports.