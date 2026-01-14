HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?
¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     ¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     ¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN CENTRAL | PROGRAMA DEL 14 DE ENERO | #TLR

Deportes

Senegal vs Marruecos por la final de la Copa Africana de Naciones: fecha, hora y canal del partido

El equipo de Sadio Mané jugará contra la escuadra de Achraf Hakimi por el título de campeón en esta Copa Africana de Naciones 2025. Ambas selecciones buscan su segunda estrella.

Senegal y Marruecos nunca se habían enfrentado por una final de la Copa Africana de Naciones. Foto: AFCON 2025
Senegal y Marruecos nunca se habían enfrentado por una final de la Copa Africana de Naciones. Foto: AFCON 2025

El nuevo campeón de la Copa Africana de Naciones saldrá del cruce que sostendrán Senegal y Marruecos. Ambas selecciones llegan a la definición del certamen tras superar con mucha dificultad unas duras llaves de semifinales ante otros equipos que también tenían el cartel de candidatos, como Egipto y Nigeria.

Con un solitario gol de Sadio Mané, el combinado senegalés se impuso 1-0 al cuadro de los faraones y clasificó a la tercera final de su historia. El cuadro marroquí, por su parte, sacó fuerzas en su condición de anfitrión para vencer por penales a las águilas y volver a una final luego de 22 años. Ahora, en el inédito encuentro que sostendrán por la última instancia del torneo, ambos saldrán en busca de su segundo campeonato.

PUEDES VER: Alianza Lima perdió 1-2 ante Unión de Santa Fe y acumuló su segunda derrota en la Serie Río de La Plata

lr.pe

¿Cuándo juega Senegal vs Marruecos?

La gran final entre Senegal y Marruecos se disputará este domingo 18 de enero, en el estadio Moulay Abdellah de Rabat.

¿A qué hora juega Senegal vs Marruecos?

Desde Perú, el cruce entre los leones de la Teranga y los leones del Atlas se podrá ver a partir de las 2.00 p. m. Si estás en otro país, revisa el horario correspondiente de acuerdo con la siguiente guía.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Senegal vs Marruecos?

La transmisión de este Senegal vs Marruecos estará a cargo de la señal de Claro Sports para Sudamérica (también disponible gratis desde su canal de YouTube). En México también irá vía FOX y Fox ONE, en Colombia por Win+ Fútbol y en Estados Unidos a través de beIN Sports.

Notas relacionadas
Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

LEER MÁS
Canal confirmado del Barcelona vs Racing de Santander por los octavos de final de la Copa del Rey

Canal confirmado del Barcelona vs Racing de Santander por los octavos de final de la Copa del Rey

LEER MÁS
Neymar revela que Lionel Messi desea estar presente en el Mundial de Naciones de la Kings League: “Me dijo si podía venir”

Neymar revela que Lionel Messi desea estar presente en el Mundial de Naciones de la Kings League: “Me dijo si podía venir”

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima sigue sin ganar en el 2026: perdió 2-1 ante Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata

Alianza Lima sigue sin ganar en el 2026: perdió 2-1 ante Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata

LEER MÁS
Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

LEER MÁS
Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

LEER MÁS
Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

LEER MÁS
Fichajes Liga 1 2026: últimas noticias sobre altas y bajas previo al inicio del Torneo Apertura

Fichajes Liga 1 2026: últimas noticias sobre altas y bajas previo al inicio del Torneo Apertura

LEER MÁS
Administrador de Melgar aclara que no quiso vincular a Alianza Lima con supuestos favores arbitrales: "Entienden cosas que no se dicen"

Administrador de Melgar aclara que no quiso vincular a Alianza Lima con supuestos favores arbitrales: "Entienden cosas que no se dicen"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

¿Sabías que existe un volcán que supera al Everest por casi 2.000 metros, está 'cerca' de México y sería el más alto de la Tierra?

Deportes

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

Boca Juniors vs Millonarios EN VIVO HOY por la Copa Miguel Ángel Russo 2026 vía ESPN+ Premium

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025