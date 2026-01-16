Universitario vs Sport Boys EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el amistoso de pretemporada de la 'U'?
Después de consagrarse tricampeón del fútbol peruano, Universitario está listo para afrontar su primer partido de preparación ante Sport Boys. Conoce más del duelo que se llevará a cabo en Campo Mar.
Universitario vs Sport Boys se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 17 de enero en el primer amistoso de pretemporada. El partido entre cremas y rosados se llevará a cabo en Campo Mar, a partir de las 10.30 a. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo del canal de YouTube de la 'U' exclusivamente para los miembros. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.
La 'U' ha sido protagonista en estos últimos días tras anunciar el fichaje de Lisandro Alzugaray desde LDU de Quito. Con este refuerzo, el conjunto crema ya suma 4 incorporaciones para la temporada 2026.
Universitario vs Sport Boys: ficha del partido
|Partido
|Universitario vs Sport Boys
|¿Cuándo?
|Sábado 17 de enero del 2026
|¿A qué hora?
|10.30 a. m. (hora peruana)
|¿En qué canal?
|Canal de YouTube de Universitario
|¿Dónde?
|Campo Mar
¿A qué hora juega Universitario vs Sport Boys?
En suelo peruano, el amistoso de pretemporada de Universitario vs Sport Boys se disputará desde las 10.30 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.
- México: 9.30 a. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 10.30 a. m.
- Bolivia y Venezuela: 11.30 a. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 12.30 p. m.
¿En qué canal ver Universitario vs Sport Boys?
El encuentro entre Universitario vs Sport Boys podrá verse a nivel internacional mediante el canal de YouTube Universitario TVU, accesible únicamente para quienes cuenten con suscripción.
El acceso al paquete premium tiene un precio de S/ 15.00. Además, el desarrollo completo del partido estará disponible en el portal web de La República Deportes.
Altas de Universitario para la Liga 1 2026
Hasta el momento, Universitario ha concretado la llegada de 4 futbolistas para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.
- Sekou Gassama
- Héctor Fértoli
- Caín Fara
- Lisandro Alzugaray
Altas de Sport Boys para la Liga 1 2026
La Misilera se ha reforzado con varios jugadores en distintos puestos con el objetivo de no peligrar con el descenso en esta nueva temporada.
- Mathías Llontop (préstamo)
- Diego Melián
- Federico Illanes
- Renzo Alfani
- Anghelo Flores
- André Vásquez
- Percy Liza
- Gustavo Dulanto
- Jaime de la Pava (entrenador)
- Rolando Díaz
- Juan David Torres