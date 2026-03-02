HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Javier Rabanal sobre la ausencia de Sekou Gassama tras el triunfo de Universitario ante FC Cajamarca: "Quedó fuera por decisión técnica"

La ausencia del potente '9' generó inquietud entre los hinchas de la 'U', aunque el técnico español aclaró que su decisión fue meramente técnica y no por lesión.

Javier Rabanal descartó lesión en el flamante fichaje de Universitario. Foto: Lr/Inka Digital TV
Javier Rabanal descartó lesión en el flamante fichaje de Universitario. Foto: Lr/Inka Digital TV

Universitario sufrió más de la cuenta para vencer a FC Cajamarca, en el Estadio Monumental, por la quinta jornada del Torneo Apertura. El tricampeón de la Liga 1 no lució buen fútbol, pero apareció Lizandro Alzugaray para rescatar a la 'U' con un golazo de tiro libre. Sin embargo, la ausencia de Sekou Gassama llamó la atención en la hinchada 'crema'. Por este motivo, Javier Rabanal despejó dudas sobre su actual situación.

El fichaje de español senegalés fue uno de los más extraños en la 'U', ya que se demoró en unirse a la pretemporada y en cinco fechas apenas jugó 30 minutos. El debut de Gassama no convenció y la fata de ritmo pasó factura. Un '9' que sigue en deuda con los 'merengues'.

PUEDES VER: Jean Ferrari responde sobre supuesta imagen de él y Mano Menezes durmiendo en partido de Liga 1: "Si vas a deformar la foto, hazlo bien"

lr.pe

¿Qué dijo Javier Rabanal sobre la ausencia de Sekou Gassama en Universitario?

El técnico español fue sincero en sus declaraciones y descartó algún tipo de lesión. "Gassama está entrenando, está bastante bien, casi a la par de quienes se sumaron más tarde como Miguel, Fértoli, y entiendo que en breve ya podrá ser de la partida. Esta vez quedó fuera por decisión técnica. No tenía ningún tipo de molestia; simplemente Edison (Flores) y el ‘Tunche’ (Rivera) estaban mejor y decidimos darle más entrenamiento", reveló Javier Rabanal en conferencia de prensa.

PUEDES VER: Partidos de hoy, lunes 2 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

lr.pe

¿Polémica en el Universitario vs FC Cajamarca?

En el último minuto del duelo, Arley Rodríguez cayó en el área de Universitario tras chocar con el guardameta Diego Romero. El árbitro no sancionó penal ni tampoco fue llamado por el VAR para revisar la acción, además de que el colocho tampoco protestó en sus declaraciones pospartido. Quien sí se pronunció fue el otro protagonista de la jugada, Romero, pero para desmentir que haya existido falta.

"Ya sabía que no era penal, porque la pelota estaba a dos metros y yo voy directo a ella, (pero) él fue a chocarme a mí. Cuando hace eso ya sé que no fue falta. Es una jugada que hay que verla, pero desde mi lado no fue falta", sostuvo el arquero de Universitario en L1 Max.

