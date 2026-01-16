HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

El volante peruano utilizó sus redes sociales para dejar una extensa reflexión después de haber sido cuestionado por su rendimiento en la derrota de Alianza Lima ante Unión. 

Sergio Peña llegó a Alianza Lima en el 2025. Foto: composición LR/X
Sergio Peña ha sido blanco de críticas en los últimos días. El volante de Alianza Lima fue el foco de todos los hinchas tras el autogol en la derrota de su equipo ante Unión por la Serie Río de La Plata 2026. Al minuto del partido, jugó de memoria con su portero Alejandro Duarte sin percatarse de que no se encontraba cerca de su arco. La jugada fue duramente cuestionado y la mayoría exigió que le quiten la '10' del conjunto blanquiazul.

Además, se viralizaron unas fuertes palabras de Pablo Guede hacia Peña durante el partido. "Peña, tú la agarras acá y no eres capaz de jugar para adelante, ¿crees que Velásquez (Jhoao) lo va a hacer? ¡Juega para adelante!", fue el reclamo del DT argentino. En medio de todo este contexto, el futbolista de 30 años decidió pronunciarse.

Sergio Peña deja reflexivo mensaje en medio de críticas con Alianza Lima

Vía redes sociales, Sergio Peña publicó un sentido mensaje sobre su resiliencia y fortaleza como persona. "Mis padres me criaron bien, se mataron por mis hermanos y por mi, mi abuela lucho y lucha cada día por todos nosotros y mi familia nunca me dio la espalda, mi hija tiene una buena educación, mi novia y yo somos felices viviendo, superando etapas y metas, cada día me enamoro más de la vida, de lo que me da y de lo que me quita, en mi cabeza y en mi corazón nunca estuvo y nunca estará hacerle daño a alguien, me criaron con capacidad de sufrir, pero sufrir para sobreponerme, para volver a aparecer y para crecer hasta mis últimos días", escribió.

Asimismo, dejó en claro que se levantará cada vez que sea necesario para seguir adelante. "La vida golpea, la gente decepciona pero todo, absolutamente todo tiene un propósito y cuando haces las cosas con el corazón y la mente, todo siempre se resuelve. Dios y el universo en algún momento lo ponen todo a tu favor, no me siento a esperarlo, me mato cada día para que ese momento llegue, no me desespero pero si lo espero y cuando ese momento llegue seré feliz con mi familia y con quien me golpeó, me humilló y se burló, porque sin ellos no lo voy a lograr", concluyó.

Mensaje de Sergio Peña. Foto: Instagram/Sergio Peña.

Pablo Guede minimizó su reclamo a Sergio Peña

En conversación con ESPN, Pablo Guede restó importante al reclamo que le hizo a Sergio Peña durante el partido contra Unión. Bajo su punto de vista, es una reprimenda normal de cualquier encuentro.

"Yo jamás me voy a enojar con un futbolista en un partido, porque yo le puedo decir cualquier cosa y después queda ahí. Yo soy así. Aparte, ¿qué le dije? Que si no la lleva él para adelante, quiere que la lleve Velásquez. ¿Qué tiene de malo? Hay cero problemas, eh", declaró.

