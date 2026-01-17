HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más
Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     
Deportes

Alineaciones Alianza Lima - Colo Colo: formaciones probables del último amistoso de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata

Pablo Guede podría darle rodaje al que sería su equipo titular con miras a la participación de Alianza Lima en el Torneo Apertura y la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima registra 2 derrotas en la Serie Río de La Plata. Foto: composición LR/Alianza Lima/Serie Río de la Plata
Alianza Lima registra 2 derrotas en la Serie Río de La Plata. Foto: composición LR/Alianza Lima/Serie Río de la Plata

Alianza Lima se despedirá del torneo internacional Serie Río de La Plata 2026 este domingo 18 de enero en un encuentro muy especial, pues tendrán que verse las caras contra Colo-Colo de Chile, club con el que comparten una histórica hermandad.

Luego de las derrotas sufridas frente a Independiente de Avellaneda y Unión de Santa Fe, se espera que el entrenador Pablo Guede ponga al que sería su equipo titular en la temporada. Los íntimos solo cuentan con un par de semanas antes de hacer su debut en la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

PUEDES VER: DT de 2 de Mayo recordó la histórica noche ante Universitario de Deportes por la Copa Libertadores: 'A ellos no les salió nada'

lr.pe

Alineaciones Alianza Lima - Colo Colo: posibles formaciones

Alianza Lima apostaría por jugadores de amplia experiencia como Pedro Aquino, Carlos Zambrano y Luis Advíncula. Por su parte, Colo-Colo tendrá en el mediocampo al veterano Arturo Vidal.

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Pedro Aquino, Piero Cari, Sergio Peña; Alan Cantero, Eryc Castillo, Federico Girotti.
  • Colo-Colo: Fernando de Paul; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Víctor Felipe Méndez, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Claudio Aquino; Javier Correa, Lucas Cepeda.

¿A qué hora juega Alianza Lima y Colo Colo?

En suelo peruano, el cotejo entre Alianza Lima versus Colo-Colo por la tercera jornada de la Serie Río de La Plata se jugará desde las 7.00 p. m.

  • México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.

PUEDES VER: Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: 'No le alcanzaba'

lr.pe

¿Dónde ver amistoso Alianza Lima - Colo Colo?

El amistoso entre Alianza Lima vs Colo-Colo no se podrá ver a través de televisión. Los seguidores íntimos podrán sintonizar el duelo a través de la plataforma Disney Plus (Plan Premium); asimismo, otra opción para seguir es en el cobertura online gratis que realizará La República Deportes con el minuto a minuto y todas las incidencias.

Notas relacionadas
Walter Ibánez revela todas las carencias que vivió durante su etapa en Alianza Lima: "Supe querer la camiseta"

Walter Ibánez revela todas las carencias que vivió durante su etapa en Alianza Lima: "Supe querer la camiseta"

LEER MÁS
Jugador de Inter Miami destacó a 2 figuras de Alianza Lima previo al amistoso por la Noche Blanquiazul: "Será un partido complicado"

Jugador de Inter Miami destacó a 2 figuras de Alianza Lima previo al amistoso por la Noche Blanquiazul: "Será un partido complicado"

LEER MÁS
Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima vs Atenea EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley: ¿dónde se juega el partido de hoy?

Alianza Lima vs Atenea EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley: ¿dónde se juega el partido de hoy?

LEER MÁS
Universitario perdió 1-0 ante Sport Boys en su primer partido amistoso de pretemporada

Universitario perdió 1-0 ante Sport Boys en su primer partido amistoso de pretemporada

LEER MÁS
Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

LEER MÁS
Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

LEER MÁS
Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

LEER MÁS
Alianza Lima vs Colo Colo: fecha, hora y canal del último partido amistoso por la Serie Río de La Plata

Alianza Lima vs Colo Colo: fecha, hora y canal del último partido amistoso por la Serie Río de La Plata

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Deportes

Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

Compañeros de Lisandro Alzugaray interrumpen conferencia para despedirlo entre lágrimas tras fichar por Universitario: "'Licha' no se va"

River Plate vs Peñarol EN VIVO por Serie Río de La Plata: hora y dónde ver el partido amistoso internacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025