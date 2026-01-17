Alineaciones Alianza Lima - Colo Colo: formaciones probables del último amistoso de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata

Alianza Lima registra 2 derrotas en la Serie Río de La Plata. Foto: composición LR/Alianza Lima/Serie Río de la Plata

Alianza Lima registra 2 derrotas en la Serie Río de La Plata. Foto: composición LR/Alianza Lima/Serie Río de la Plata

Alianza Lima se despedirá del torneo internacional Serie Río de La Plata 2026 este domingo 18 de enero en un encuentro muy especial, pues tendrán que verse las caras contra Colo-Colo de Chile, club con el que comparten una histórica hermandad.

Luego de las derrotas sufridas frente a Independiente de Avellaneda y Unión de Santa Fe, se espera que el entrenador Pablo Guede ponga al que sería su equipo titular en la temporada. Los íntimos solo cuentan con un par de semanas antes de hacer su debut en la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

Alineaciones Alianza Lima - Colo Colo: posibles formaciones

Alianza Lima apostaría por jugadores de amplia experiencia como Pedro Aquino, Carlos Zambrano y Luis Advíncula. Por su parte, Colo-Colo tendrá en el mediocampo al veterano Arturo Vidal.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Pedro Aquino, Piero Cari, Sergio Peña; Alan Cantero, Eryc Castillo, Federico Girotti.

Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Pedro Aquino, Piero Cari, Sergio Peña; Alan Cantero, Eryc Castillo, Federico Girotti. Colo-Colo: Fernando de Paul; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Víctor Felipe Méndez, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Claudio Aquino; Javier Correa, Lucas Cepeda.

¿A qué hora juega Alianza Lima y Colo Colo?

En suelo peruano, el cotejo entre Alianza Lima versus Colo-Colo por la tercera jornada de la Serie Río de La Plata se jugará desde las 7.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.

¿Dónde ver amistoso Alianza Lima - Colo Colo?

El amistoso entre Alianza Lima vs Colo-Colo no se podrá ver a través de televisión. Los seguidores íntimos podrán sintonizar el duelo a través de la plataforma Disney Plus (Plan Premium); asimismo, otra opción para seguir es en el cobertura online gratis que realizará La República Deportes con el minuto a minuto y todas las incidencias.