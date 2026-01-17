Bolivia vs Panamá EN VIVO por amistoso al repechaje del Mundial 2026: hora y canales para ver el partido

Bolivia quiere llegar en su mejor versión al histórico repechaje mundialista. Por este motivo, este domingo a las 4:00 pm, se enfrentarán a Panamá en el Estadio IV Centenario. Los fanáticos del fútbol pueden seguir el partido en Fútbol Canal y Tuves. El cuadro sudamericano parte como favorito, aunque los panameños tienen un buen despliegue defensivo.

Es importante destacar que la Verde solo tendrá dos partidos que jugar antes de la repesca de marzo de este año. Los duelos que disputará la selección boliviana contra Panamá y México son cruciales para afinar la estrategia y el rendimiento del conjunto de altura, que busca asegurar su lugar en la próxima fase del torneo. La experiencia adquirida en estos duelos será vital para afrontar el desafío que se avecina.

¿A qué hora juega Bolivia vs Panamá por partido amistoso?

Bolivia tendrá una dura prueba frente a Panamá. Nadie quiere perderse este partido de preparación con miras al Mundial de Estados Unidos, México, Canadá. Por ende, La República Deportes te juega los horarios desde diferentes partes del mundo.

Perú: 4:00 pm

Colombia: 4:00 pm

Brasil: 6:00 pm

Argentina: 6:00 pm

Chile: 3:00 pm

Bolivia: 5:00 pm

¿Dónde ver Bolivia vs Panamá por partido amistoso?

Los interesados en seguir el partido pueden verlo mediante Fútbol Canal y Tuves en Bolivia, mientras que en Panamá lo pasarán por Azteca Deportes y TVMax. Además, todas las incidencias del partido las tendrán en La República Deportes e incluso el minuto a minuto.

Alineaciones de Bolivia y Panamá por amistoso internacional

La selección de La Verde podría implementar un esquema táctico de 4-2-3-1. Guillermo Viscarra, Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Suárez , José Sagredo, Gabriel Villamil, Boris Céspedes, Miguel Terceros, Ramiro Vac, Roberto Carlos Fernández y Carmelo Algarañaz .

Por otro lado, la selección de Panamá, bajo la dirección de Thomas Christiansen, podría optar por un sistema de 3-4-3. Orlando Mosquera ocuparía el arco; Idel Escobar, José Córdoba y Andrés Andrade, Michael Amir Murillo, Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy y Éric Davis. José Fajardo, Ismael Díaz y Cecilio Waterman.