Deportes

FC Cajamarca vs ADT EN VIVO: hora y canal del partido por la Tarde Cajacha

El partido de presentación en la Tarde Cajacha entre FC Cajamarca y ADT se disputará en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Este encuentro dará a conocer al plantel cajamarquino que disputará la Liga 1 2026.

FC Cajamarca y ADT se enfrentan por la Tarde Cajacha. Foto: Composición LR/FC Cajamarca/ADT
FC Cajamarca y ADT se enfrentan por la Tarde Cajacha. Foto: Composición LR/FC Cajamarca/ADT

FC Cajamarca vs ADT EN VIVO juegan este 18 de diciembre, desde las 11.00 p. m. (hora peruana), por la Tarde Cajacha. El partido de presentación se llevará a cabo en el estadio Héroes de San Ramón, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El último campeón de la Liga 2 y recién ascendido a la máxima división, FC Cajamarca, presentará ante sus hinchas al plantel que disputará la Liga 1 2026 en la Tarde Cajacha. Entre los nuevos fichajes del club cajamarquino destaca la presencia de Hernán Barcos, exdelantero de Alianza Lima, quien sería el capitán del equipo. Además de el 'Pirata', el elenco dirigido por Carlos Silvestri, tiene otros jugadores de experiencia como: Pablo Lavandeira, Arley Rodríguez, Pablo Míguez, Tomás Andrade, Ricardo Lagos, entre otros.

PUEDES VER: Gerente de Sporting Cristal se mostró en desacuerdo con aumento de extranjeros para la Liga 1 2026: "No le hace bien al fútbol peruano"

lr.pe

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs ADT?

Los equipos de FC Cajamarca y ADT se verán las caras por el partido presentación en la Tarde Cajacha. El partido se jugará el domingo 18 de enero en Cajamarca, desde las 11.00 a. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 10.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 11.00 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 12:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.
  • España: 5.00 p. m.

¿Dónde ver FC Cajamarca vs ADT?

El partido FC Cajamarca vs ADT, por la Tarde Cajacha, será transmitido por la señal de L1 Max para todo el Perú. Tengamos en cuenta que este canal se puede visualizar a través de DirecTV, Claro, Win, Mi Fibra y Best Cable.

PUEDES VER: Partidos de presentación previos a la Liga 1 2026: fechas, horarios y rivales confirmados de los clubes peruanos

lr.pe

Alineaciones probables de FC Cajamarca vs ADT

  • FC Cajamarca: Samuel Aspajo; José Gallardo, Pablo Míguez, Matías Almirón, Ricardo Lagos; Axel Moyano, Emmanuel Páucar, Pablo Lavandeira, Jonathan Betancourt, Arley Rodríguez y Hernán Barcos
  • ADT: Juan Valencia; Luis Gómez, John Narváez, Jhair Soto, Arthur Gutiérrez; Jhon Vega, Jordan Guivin, Carlos Cabello, Joao Rojas, Luis Benites y Hideyoshi Arakaki

¿En qué estadio jugarán FC Cajamarca vs ADT?

FC Cajamarca y ADT disputarán este encuentro por la Tarde Cajacha en el Estadio Héroes de San Ramón, ubicado en Cajamarca. El recinto tiene capacidad para 10.495 espectadores.

