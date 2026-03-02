La llegada de Cristiano Ronaldo a Perú podría materializarse en las próximas semanas. De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, el empresario Andre Prada, quien se encargó de traer en 2 ocasiones al Inter Miami de Lionel Messi, se encuentra muy cerca de concretar un amistoso internacional con el equipo del popular 'CR7'.

El comunicador señaló que sostuvo una conversación con el CEO de Sound Music, quien le mencionó que el Al Nassr de Arabia Saudita tiene contemplado realizar una gira por varios países de América Latina en el 2026.

Cristiano Ronaldo podría jugar en Perú

Durante la reciente edición del programa 'Hablemos de Max', se indicó que las negociaciones entre Andre Prada y el club saudí se encuentran muy avanzandas; incluso señalaron que el cotejo podría ser entre agosto y setiembre.

"Ayer puso una historia que tenía que ver con 'CR7'. Nos dice que está bastante avanzado; en el sentido de que Al Nassr va a hacer una gira por Perú, Venezuela y El Salvador, que es el plan inicial. Sería entre agosto y septiembre. Es algo que se define en algunas semanas. La situación avanza y es muy posible que se realice"

El comunicador precisó que el equipo de Cristiano Ronaldo tiene la intención de realizar esta gira. Asimismo, mencionó que Estadio Monumental de Ate se postula como la primera opción para albergar el amistoso internacional.

Barcelona de Lamine Yamal llega a Perú

Otra estrella del fútbol que podría arribar a territorio limeño este año es Lamine Yamal. En los próximos días se definirá la fecha del partido que disputará Barcelona en Perú.

"Hablamos con Andre Prada hace una semana y nos contó los planes que tenía con Barcelona. La próxima semana Andre Prada está viajando a España para definir la fecha del partido con Barcelona en Lima", reveló Gustavo Peralta.