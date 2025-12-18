HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Precios Alianza Lima vs Inter Miami: ¿cuánto cuestan las entradas para ver a Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026?

Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, visitarán Matute para enfrentar a Alianza Lima en la tan esperada Noche Blanquiazul 2026. Conoce los precios y dónde comprar las entradas para ver el partido. 

Alianza Lima e Inter Miami se enfrentarán el 24 de enero. Foto: composición LR/Alianza Lima
Alianza Lima e Inter Miami se enfrentarán el 24 de enero. Foto: composición LR/Alianza Lima

Alianza Lima confirmó que enfrentará al Inter Miami, equipo liderado por Lionel Messi, en la tan ansiada Noche Blanquiazul 2026. El partido será ciertamente histórico, ya que será la primera vez que el astro argentino pisará el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en La Victoria. El enfrentamiento se llevará a cabo el próximo sábado 24 de enero, a partir de las 8.00 p. m. La transmisión estará a cargo de Latina Deportes.

Recordemos que Inter Miami ya vino al Perú y sucedió en el enfrentamiento amistoso que tuvo ante Universitario. Ahora, la empresa que lo trajo en su momento se ha encargado de gestionar el regreso de Lionel Messi y compañía. Conoce los precios de las entradas para el duelo ante Alianza Lima.

PUEDES VER: Néstor Gorosito rompe su silencio tras su salida de Alianza Lima y se queja sobre venta de Erick Noriega: Era un jugador importantísimo

lr.pe

Precios de las entradas para el Alianza Lima vs Inter Miami

A continuación, conoce los precios de las entradas para el Alianza Lima vs Inter Miami. La venta de entradas comienza este viernes 19 de diciembre, a partir de las 10.00 a. m.

Íntimos - Abonados

  • Norte: 376 soles
  • Sur: 376 soles
  • Oriente Conadis: 720 soles
  • Oriente: 1200 soles
  • Occidente - sala de ruedas: 720 soles
  • Occidente lateral: 1600 soles
  • Occidente central: 1900 soles
  • Palco Apuesta Total: 2500 soles

General

  • Norte: 470 soles
  • Sur: 470 soles
  • Oriente Conadis: 720 soles
  • Oriente: 1500 soles
  • Occidente - sala de ruedas: 720 soles
  • Occidente lateral: 2000 soles
  • Occidente central: 2375 soles
  • Palco Apuesta Total: 3125 soles

Cronograma de venta de entradas para el Alianza Lima vs Inter Miami

  • Venta preferencial: viernes 19 desde las 10.00 a. m. hasta las 8.00 p. m. (únicamente para íntimos y abonados 2026)
  • Venta general: sábado 20 desde las 10.00 a. m.

PUEDES VER: Alianza Lima vs. 2 de Mayo: rival confirmado en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

lr.pe

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs Inter Miami?

El partido entre Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026 se disputará el sábado 24 de enero, a partir de las 8.00 p.m. La transmisión estará a cargo de Latina.

¿A qué hora se jugará el Alianza Lima vs Inter Miami?

El encuentro entre Alianza Lima e Inter Miami está programado para las 8:00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Inter Miami?

La emisión del partido entre Alianza Lima e Inter Miami será realizada por Latina a través de todas sus plataformas.

Notas relacionadas
Sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana EN VIVO HOY: transmisión de los equipos clasificados

Sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana EN VIVO HOY: transmisión de los equipos clasificados

LEER MÁS
Mr. Peet revela que exdelantero de PSV podría reencontrarse con Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Es una posibilidad"

Mr. Peet revela que exdelantero de PSV podría reencontrarse con Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Es una posibilidad"

LEER MÁS
Alianza Lima y sus posibles rivales en la fase previa 1 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima y sus posibles rivales en la fase previa 1 de la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

LEER MÁS
Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Néstor Gorosito rompe su silencio tras su salida de Alianza Lima y se queja sobre venta de Erick Noriega: "Era un jugador importantísimo"

Néstor Gorosito rompe su silencio tras su salida de Alianza Lima y se queja sobre venta de Erick Noriega: "Era un jugador importantísimo"

LEER MÁS
Así quedó el sorteo de la Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal por la fase 2 del torneo

Así quedó el sorteo de la Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal por la fase 2 del torneo

LEER MÁS
¡PSG es el campeón de la Copa Intercontinental! Venció por penales a Flamengo y ganó su primer título

¡PSG es el campeón de la Copa Intercontinental! Venció por penales a Flamengo y ganó su primer título

LEER MÁS
Waldir Sáenz sorprende al minimizar la temporada de Universitario: "Fueron tricampeones y nadie habla de eso"

Waldir Sáenz sorprende al minimizar la temporada de Universitario: "Fueron tricampeones y nadie habla de eso"

LEER MÁS
Jorge Fossati reaparece para hablar sobre su salida de Universitario y le responde a Carlos Galván: "Se ha mentido tanto"

Jorge Fossati reaparece para hablar sobre su salida de Universitario y le responde a Carlos Galván: "Se ha mentido tanto"

LEER MÁS
Prensa paraguaya y su curioso calificativo para Alianza Lima tras ser rival de 2 de Mayo en la Copa Libertadores: "De los más tradicionales"

Prensa paraguaya y su curioso calificativo para Alianza Lima tras ser rival de 2 de Mayo en la Copa Libertadores: "De los más tradicionales"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

TRANSMISIÓN Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: conoce los rivales de Alianza y Cristal

Hijos de magistrados y servidores participan en concurso “Dibuja la navidad”

Rusia respalda a Venezuela y advierte a Estados Unidos no cometer un “error fatal” tras bloqueo petrolero

Deportes

TRANSMISIÓN Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: conoce los rivales de Alianza y Cristal

Diego Rebagliati explicó por qué Pedro Gallese decidió fichar por Deportivo Cali: "Le han hecho una oferta brutal"

Jorge Fossati reaparece para hablar sobre su salida de Universitario y le responde a Carlos Galván: "Se ha mentido tanto"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNJ presenta proyecto de ley para que el Poder Judicial no intervenga en sus sanciones y nombramientos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Caso Odebrecht: Fiscalía presenta acusación contra Gonzalo Monteverde por presunto lavado de activos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025