Alianza Lima confirmó que enfrentará al Inter Miami, equipo liderado por Lionel Messi, en la tan ansiada Noche Blanquiazul 2026. El partido será ciertamente histórico, ya que será la primera vez que el astro argentino pisará el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en La Victoria. El enfrentamiento se llevará a cabo el próximo sábado 24 de enero, a partir de las 8.00 p. m. La transmisión estará a cargo de Latina Deportes.

Recordemos que Inter Miami ya vino al Perú y sucedió en el enfrentamiento amistoso que tuvo ante Universitario. Ahora, la empresa que lo trajo en su momento se ha encargado de gestionar el regreso de Lionel Messi y compañía. Conoce los precios de las entradas para el duelo ante Alianza Lima.

Precios de las entradas para el Alianza Lima vs Inter Miami

A continuación, conoce los precios de las entradas para el Alianza Lima vs Inter Miami. La venta de entradas comienza este viernes 19 de diciembre, a partir de las 10.00 a. m.

Íntimos - Abonados

Norte: 376 soles

Sur: 376 soles

Oriente Conadis: 720 soles

Oriente: 1200 soles

Occidente - sala de ruedas: 720 soles

Occidente lateral: 1600 soles

Occidente central: 1900 soles

Palco Apuesta Total: 2500 soles

General

Norte: 470 soles

Sur: 470 soles

Oriente Conadis: 720 soles

Oriente: 1500 soles

Occidente - sala de ruedas: 720 soles

Occidente lateral: 2000 soles

Occidente central: 2375 soles

Palco Apuesta Total: 3125 soles

Cronograma de venta de entradas para el Alianza Lima vs Inter Miami

Venta preferencial : viernes 19 desde las 10.00 a. m. hasta las 8.00 p. m. (únicamente para íntimos y abonados 2026)

: viernes 19 desde las 10.00 a. m. hasta las 8.00 p. m. (únicamente para íntimos y abonados 2026) Venta general: sábado 20 desde las 10.00 a. m.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs Inter Miami?

El partido entre Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026 se disputará el sábado 24 de enero, a partir de las 8.00 p.m. La transmisión estará a cargo de Latina.

¿A qué hora se jugará el Alianza Lima vs Inter Miami?

El encuentro entre Alianza Lima e Inter Miami está programado para las 8:00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Inter Miami?

La emisión del partido entre Alianza Lima e Inter Miami será realizada por Latina a través de todas sus plataformas.