Alianza Lima comenzará la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 1, luego de terminar en el cuarto lugar de la Liga 1. Por ello, los 'íntimos' tendrán la misión de repetir lo hecho este año, ya que, también iniciaron el torneo internacional desde la primera etapa. Se espera que, bajo el mando de Pablo Guede, puedan clasificar a la fase de grupos y repetir lo hecho esta temporada.

Ante ello, los 'blanquiazules' ya conocen cuáles son los posibles equipos que enfrentarían desde la primera fase del torneo. Si bien Alianza Lima no se encontrará con los equipos más fuertes en esta etapa, los partidos siempre suelen ser muy luchados cuando se tratan de competiciones internacionales. Además, todos los equipos querrán superar esta primera fase.



Estos son los posibles rivales de Alianza Lima

El rival que tendrá al frente Alianza Lima en la primera fase de la Copa Libertadores saldrá del Bombo 2. Tengamos en cuenta que los 'blanquiazules' se ubican en el Bombo 1. Entre los posibles rivales del equipo 'íntimo' se encuentran los siguientes clubes: Club representante de Bolivia, 2 de Mayo (Paraguay) y Juventud (Uruguay).

Recordemos que al tener a Alianza Lima como el equipo mejor posicionado en el ránking Conmebol, podrá definir la llave de local, lo cual será un gran beneficio para el equipo de La Victoria.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores?

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 será el 18 de diciembre desde las 10:00 a. m. (hora peruana) y se llevará a cabo en la sede la Conmebol, ubicada en Asunción, Paraguay. Este evento dará a conocer cuáles serán los enfrentamientos que se darán en la Fase 1 y Fase 2 de la Copa Libertadores. Recordemos que Sporting Cristal disputará la segunda fase del torneo.

Este acontecimiento se podrá ver a través del canal ESPN para toda Sudamérica y también por el canal oficial de YouTube de la Copa Libertadores.