Alianza Lima y sus posibles rivales en la fase previa 1 de la Copa Libertadores 2026

Blanquiazules ya conocen a los equipos que podrían enfrentar en la primera fase de la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima conoce a sus posible rivales en la fase 1 de la Copa Libertadores. Foto: Alianza Lima/Composición LR
Alianza Lima conoce a sus posible rivales en la fase 1 de la Copa Libertadores. Foto: Alianza Lima/Composición LR

Alianza Lima comenzará la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 1, luego de terminar en el cuarto lugar de la Liga 1. Por ello, los 'íntimos' tendrán la misión de repetir lo hecho este año, ya que, también iniciaron el torneo internacional desde la primera etapa. Se espera que, bajo el mando de Pablo Guede, puedan clasificar a la fase de grupos y repetir lo hecho esta temporada.

Ante ello, los 'blanquiazules' ya conocen cuáles son los posibles equipos que enfrentarían desde la primera fase del torneo. Si bien Alianza Lima no se encontrará con los equipos más fuertes en esta etapa, los partidos siempre suelen ser muy luchados cuando se tratan de competiciones internacionales. Además, todos los equipos querrán superar esta primera fase.

PUEDES VER: Mr. Peet revela que exdelantero de PSV podría reencontrarse con Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Es una posibilidad"

Estos son los posibles rivales de Alianza Lima

El rival que tendrá al frente Alianza Lima en la primera fase de la Copa Libertadores saldrá del Bombo 2. Tengamos en cuenta que los 'blanquiazules' se ubican en el Bombo 1. Entre los posibles rivales del equipo 'íntimo' se encuentran los siguientes clubes: Club representante de Bolivia, 2 de Mayo (Paraguay) y Juventud (Uruguay).

Recordemos que al tener a Alianza Lima como el equipo mejor posicionado en el ránking Conmebol, podrá definir la llave de local, lo cual será un gran beneficio para el equipo de La Victoria.

PUEDES VER: Alianza Lima pone la mira en jugador que pasó por la selección de Chile: ya fue dirigido por Pablo Guede

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores?

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 será el 18 de diciembre desde las 10:00 a. m. (hora peruana) y se llevará a cabo en la sede la Conmebol, ubicada en Asunción, Paraguay. Este evento dará a conocer cuáles serán los enfrentamientos que se darán en la Fase 1 y Fase 2 de la Copa Libertadores. Recordemos que Sporting Cristal disputará la segunda fase del torneo.

Este acontecimiento se podrá ver a través del canal ESPN para toda Sudamérica y también por el canal oficial de YouTube de la Copa Libertadores.

Alianza Lima pone la mira en jugador que pasó por la selección de Chile: ya fue dirigido por Pablo Guede

Alianza Lima pone la mira en jugador que pasó por la selección de Chile: ya fue dirigido por Pablo Guede

Mr. Peet revela que exdelantero de PSV podría reencontrarse con Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Es una posibilidad"

Mr. Peet revela que exdelantero de PSV podría reencontrarse con Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Es una posibilidad"

Barcelona ya tiene nueva fecha para su visita al Perú: ¿cuándo jugaría ante Alianza Lima o Universitario?

Barcelona ya tiene nueva fecha para su visita al Perú: ¿cuándo jugaría ante Alianza Lima o Universitario?

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

