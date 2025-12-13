En Alianza Lima decidieron pronunciarse acerca de los objetivos para el 2026. Después de anunciar a Pablo Guede como su flamante DT, Franco Navarro Jr. brindó una entrevista para hacer un balance anual y expresar los aspectos que se deben mejorar. Justamente, uno de los temas que abordó a profundidad fue la disciplina dentro del club.

Como se conoce, la mayoría de hinchas ha cuestionado las actitudes y falta de compromiso de algunos jugadores durante la temporada. Al respecto, Navarro Jr. admitió que Alianza cometió algunos desaciertos con el manejo de estas conductas, pero buscarán mejorar para la siguiente campaña.

Franco Navarro Jr. habla sobre la disciplina en Alianza Lima

"En el tema de indisciplina sí hemos cometido algunos errores. Pero eso forma parte del pasado. Lo importante es cómo corregimos las cosas. No solamente en eso hemos fallado, hemos hecho muchas cosas bien. Lo que quiero rescatar es que el grupo está muy unido, comprometido, con ganas de que comience el 2026. Hemos tenido reuniones posteriores al término del campeonato y estamos en constante comunicación", dijo en conversación con el programa L1 Radio.

En adición, sostuvo que ahora es necesario mirar hacia el futuro reconociendo que hay mucho por corregir. Finalmente, aseguró que este 2026 están enfocados en darle el título al hincha blanquiazul.

"El objetivo es uno: regalarle un título a nuestros hinchas en el 125 aniversario. Vamos a estar comprometidos, jugadores y la parte de la directiva. Me gustaría hablar de lo que viene. Sí reconociendo y haciendo mea culpa de que hemos hecho cosas que no están bien. Pensando ya en el futuro, más allá de las correcciones internas. El grupo tiene ganas de salir campeón, la mayoría son hinchas y el objetivo es solo uno", comentó.

Franco Navarro Jr. se pronuncia sobre salida de Néstor Gorosito

Navarro Jr. contó que la decisión de terminar su vínculo con Néstor Gorosito se tomó después de la derrota ante Sporting Cristal. Eso sí, dejó en claro que ya se venían haciendo mal las cosas desde hace semanas, pero la caída en los playoffs fue la gota que derramó el vaso.

"Hace una semana estábamos frente a un partido complicado, posterior a ese partido tomamos la decisión de no seguir el vínculo con 'Pipo' y su cuerpo técnico. Solo tenemos palabras de agradecimiento para el trabajo y compromiso que tuvo con el club. La verdad, sin entrar a detalles, cuando se renovó a 'Pipo' era un equipo que estaba a puertas de jugar cuartos de final de Copa Sudamericana, a muy pocos puntos del primer lugar. Era un equipo que las demostraciones que hacía, sobre todo en el ámbito internacional, eran sobresalientes. Incluso se mencionaba que era una chance real de selección. Entonces, era un ambiente que Alianza y su cuerpo técnico estaban en buen momento", manifestó.

"Esto es fútbol y muy cambiante. Después de la renovación, avanzamos una fase más de Copa, quedamos eliminados y nos enfocamos solo en un torneo y la verdad la recta final no fue buena, no conseguimos los rendimientos ni resultados y fue cambiando todo. Esto es fútbol. No siento que nos apresuramos con su renovación porque en su momento estábamos convencidos y esto es fútbol. En tres meses hay cosas que cambian. Coincidentemente el equipo fue decreciendo", enfatizó.