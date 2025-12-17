Alianza Lima no quiere 'dormirse' en este mercado de fichajes de fin de año. Luego de haber asegurado al argentino Pablo Guede como su nuevo DT, el club íntimo sigue en busca de refuerzos para afrontar la próxima temporada de la Liga 1 y la fase previa de Copa Libertadores. A la lista de nombres que ya tenía en carpeta se acaba de añadir uno más: el del chileno Nicolás Díaz.

Según informó el periodista José Varela, el defensa de 26 años interesa a los blanquiazules. Un detalle que juega a su favor es que Guede lo conoce bien, pues ya tuvo la oportunidad de dirigirlo este año en el Puebla de la liga mexicana.

Alianza Lima buscaría fichar a Nicolás Díaz

"Alianza Lima está interesado en un central extranjero: el chileno Nicolás Díaz, que pertenece a Xolos de Tijuana. El jugador está prestado en el Puebla de México. Es un nombre que está en carpeta y están interesados en este jugador. Pablo Guede lo dirigió y él mismo lo ha pedido. Ya hay contacto. El jugador ya sabe del interés de Alianza Lima. Si llega, sería cedido a préstamo", señaló el comunicador en una reciente transmisión en directo desde su canal de YouTube.

Otro dato interesante acerca de Díaz es que hace algunos años tuvo la oportunidad de jugar por la selección de Chile. Además de integrar los combinados sub-20 y sub-23 de la Roja, disputó un amistoso con el equipo absoluto y llegó a estar presente en cuatro juegos del proceso rumbo a Qatar 2022, en el que llegó a coincidir con su hermano Paulo Díaz.

¿Cómo va Alianza Lima en el mercado de fichajes?

Por el momento, Alianza Lima solo ha confirmado dos refuerzos: Jairo Vélez y Luis Ramos. Ambos fueron comprados por el club íntimo a César Vallejo y Cusco FC, los dueños de sus pases.