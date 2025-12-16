El último ranking actualizado de la Conmebol, para el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026, trajo varias novedades referentes al fútbol peruano. La principal de ellas es que Universitario de Deportes, vigente tricampeón de la Liga 1, pasó a ser el equipo nacional mejor ubicado al subir casi 10 puestos, salto que le permitió dejar atrás a Sporting Cristal.

De acuerdo con el nuevo listado, la 'U' pasó de la casilla 41 a la 32, muy cerca de meterse al top 30 a nivel internacional. Su campaña en la Libertadores 2025, edición en la cual clasificó a octavos de final luego de 15 años, le dio los puntos necesarios para sobrepasar a los celestes, que se mantienen en la posición número 38. Alianza Lima, por su parte, también escaló varios lugares al pasar del puesto 50 al 40.

¿En qué puesto del ranking Conmebol están los clubes de Perú?

De los más de 300 clubes que incluyó la Conmebol en su ranking para el 2026, hay 33 pertenecientes al sistema del fútbol peruano. Algunos casos curiosos son los de César Vallejo, Deportivo Binacional y la Universidad San Martín, equipos descendidos o que juegan en segunda división y, sin embargo, quedaron mejor situados que varios otros de la Liga 1.

Universitario: puesto 32

Sporting Cristal: puesto 38

Alianza Lima: puesto 40

FBC Melgar: puesto 49

Cienciano: puesto 76

César Vallejo: puesto 109

Atlético Grau: puesto 134

Deportivo Garcilaso: puesto 136

Cusco FC: puesto 142

Sport Huancayo: puesto 145

Binacional: puesto 159

Ayacucho FC: puesto 164

Juan Aurich: puesto 177

Defensor Lima: puesto 183

Unión Huaral: puesto 185

Sport Boys: puesto 189

San Martín: puesto 194

UTC: puesto 216

ADT: puesto 218

Alfonso Ugarte: puesto 224

Defensor Arica: puesto 232

León de Huánuco: puesto 241

Deportivo Municipal: puesto 249

San Agustín: puesto 251

Carlos A. Mannucci: puesto 256

Bolognesi: puesto 258

Sport Rosario: puesto 267

Atlético Chalaco: puesto 272

Atlético Torino: puesto 272

Comerciantes Unidos: puesto 276

Alianza Atlético: puesto 283

Sport Áncash: puesto 283

Unión Comercio: puesto 287.

También destacan apariciones como las de Alfonso Ugarte, Defensor Arica o Sport Áncash, clubes aún activos en teoría, pero que en la práctica llevan un par de años sin competir en el fútbol profesional. Ello se debe a que, para la elaboración de su ranking, la Conmebol toma en cuenta un criterio conocido como coeficiente histórico, el cual se calcula a partir del puntaje obtenido por cada participación en la Copa Libertadores (desde 1960 hasta 2007) o en Copa Sudamericana.

Universitario irá al bombo 2 de Copa Libertadores por ranking

Gracias a su puesto 32 en el ranking Conmebol, Universitario se aseguró un lugar en el bombo 2 para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. De esta manera, evitará medirse en dicha instancia con clubes como Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Bolívar y Cruzeiro.