Universitario se quedó a un paso del top 30 en el ranking Conmebol: ¿en qué posición están los demás clubes del fútbol peruano?
La 'U' se consolidó como el mejor equipo peruano a nivel internacional, por delante de Sporting Cristal y Alianza Lima. Algunos clubes de segunda división superan a varios de Liga 1.
El último ranking actualizado de la Conmebol, para el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026, trajo varias novedades referentes al fútbol peruano. La principal de ellas es que Universitario de Deportes, vigente tricampeón de la Liga 1, pasó a ser el equipo nacional mejor ubicado al subir casi 10 puestos, salto que le permitió dejar atrás a Sporting Cristal.
De acuerdo con el nuevo listado, la 'U' pasó de la casilla 41 a la 32, muy cerca de meterse al top 30 a nivel internacional. Su campaña en la Libertadores 2025, edición en la cual clasificó a octavos de final luego de 15 años, le dio los puntos necesarios para sobrepasar a los celestes, que se mantienen en la posición número 38. Alianza Lima, por su parte, también escaló varios lugares al pasar del puesto 50 al 40.
¿En qué puesto del ranking Conmebol están los clubes de Perú?
De los más de 300 clubes que incluyó la Conmebol en su ranking para el 2026, hay 33 pertenecientes al sistema del fútbol peruano. Algunos casos curiosos son los de César Vallejo, Deportivo Binacional y la Universidad San Martín, equipos descendidos o que juegan en segunda división y, sin embargo, quedaron mejor situados que varios otros de la Liga 1.
- Universitario: puesto 32
- Sporting Cristal: puesto 38
- Alianza Lima: puesto 40
- FBC Melgar: puesto 49
- Cienciano: puesto 76
- César Vallejo: puesto 109
- Atlético Grau: puesto 134
- Deportivo Garcilaso: puesto 136
- Cusco FC: puesto 142
- Sport Huancayo: puesto 145
- Binacional: puesto 159
- Ayacucho FC: puesto 164
- Juan Aurich: puesto 177
- Defensor Lima: puesto 183
- Unión Huaral: puesto 185
- Sport Boys: puesto 189
- San Martín: puesto 194
- UTC: puesto 216
- ADT: puesto 218
- Alfonso Ugarte: puesto 224
- Defensor Arica: puesto 232
- León de Huánuco: puesto 241
- Deportivo Municipal: puesto 249
- San Agustín: puesto 251
- Carlos A. Mannucci: puesto 256
- Bolognesi: puesto 258
- Sport Rosario: puesto 267
- Atlético Chalaco: puesto 272
- Atlético Torino: puesto 272
- Comerciantes Unidos: puesto 276
- Alianza Atlético: puesto 283
- Sport Áncash: puesto 283
- Unión Comercio: puesto 287.
También destacan apariciones como las de Alfonso Ugarte, Defensor Arica o Sport Áncash, clubes aún activos en teoría, pero que en la práctica llevan un par de años sin competir en el fútbol profesional. Ello se debe a que, para la elaboración de su ranking, la Conmebol toma en cuenta un criterio conocido como coeficiente histórico, el cual se calcula a partir del puntaje obtenido por cada participación en la Copa Libertadores (desde 1960 hasta 2007) o en Copa Sudamericana.
Universitario irá al bombo 2 de Copa Libertadores por ranking
Gracias a su puesto 32 en el ranking Conmebol, Universitario se aseguró un lugar en el bombo 2 para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. De esta manera, evitará medirse en dicha instancia con clubes como Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Bolívar y Cruzeiro.