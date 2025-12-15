Universitario de Deportes recibió una noticia importante este lunes 15 de diciembre. Con la publicación del último ranking actualizado de la Conmebol, los cremas ya saben que integrarán el bombo 2 para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, una ubicación que puede suponerle muchas ventajas para dicha instancia del torneo.

La más reciente lista del organismo sitúa a la 'U' en el puesto 32, con lo cual es el club peruano mejor posicionado. Este año, los estudiantiles lograron avanzar hasta octavos de final de la Libertadores, desempeño que les permitió sumar una generosa cantidad de puntos para ascender varias casillas en el ranking.

¿Qué beneficios le dará a Universitario ir al bombo 2 de Copa Libertadores?

La primera ventaja que tendrán los cremas como integrantes del bombo 2 es que no enfrentarán a rivales de su mismo bolillero, los cuales en teoría conforman el segundo grupo más fuerte de los clasificados al certamen. Es decir, el conjunto de Ate no se medirá contra Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Bolívar y Cruzeiro.

El tricampeón de la Liga 1 también podría evitar a Libertad, Barcelona SC, Corinthians, Junior de Barranquilla o la U. Católica de Chile, dependiendo de si estos clubes (solo dos de ellos) también caigan en el mencionado bombo 2.

El segundo beneficio que obtendría Universitario es un fixture más accesible para la fase de grupos, pues en la primera fecha evitaría al equipo proveniente del bombo 1 (sobre el papel, el más complicado) y en cambio visitaría al club que salga del bombo 4 (a priori, el más débil). Además, en la última fecha cerraría como local frente a este mismo club.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se realizará en marzo del próximo año, cuando ya estén definidos los cuatro últimos clasificados provenientes de las fases previas. Los emparejamientos de esta etapa preliminar, en la que participarán Alianza Lima y Sporting Cristal, sí se conocerán a la brevedad: este jueves 18 de diciembre.