Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho
Canal confirmado para el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026 por las fases previas

Esta semana se definen los cruces de las llaves de las rondas preliminares de ambos torneos. Alianza Lima y Sporting Cristal representarán al Perú en el certamen más importante.

La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se juegan en simultáneo desde el 2017. Foto: Conmebol
La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se juegan en simultáneo desde el 2017. Foto: Conmebol

El sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026, en las cuales participarán equipos de la Liga 1 como Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, Cienciano, entre otros, se realizará este jueves 18 de diciembre. La Conmebol dará a conocer qué rivales tendrá cada uno de los representantes peruanos en su camino rumbo a la fase de grupos de estos dos certámenes.

Los blanquiazules empezarán su nueva aventura en La Gran Conquista como Perú 4, mientras que los celestes lo harán en calidad de Perú 3. Ambos ya tienen experiencia superando esta denominada etapa de la "Prelibertadores", por lo cual deberán inspirarse en su historia reciente para repetir dichos éxitos.

lr.pe

¿En qué canal ver el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana?

El sorteo de las fases previas en la Copa Libertadores y Sudamericana 2026 se podrá ver a través de los canales oficiales de ambos torneos en YouTube. Incluso desde días antes del evento, la plataforma ya tiene la transmisión en espera.

La cuenta oficial del torneo ya tiene en espera la transmisión del sorteo. Foto: captura de Conmebol Libertadores/YouTube

La cuenta oficial del torneo ya tiene en espera la transmisión del sorteo. Foto: captura de Conmebol Libertadores/YouTube

¿A qué hora será el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana?

El sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026 empezará a partir de las 10.00 a. m. (hora peruana). Para otros países, consulta el horario correspondiente según la siguiente guía.

  • México: 9.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 10.00 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 11.00 a. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 12.00 p. m.
  • España: 4.00 p. m.

Clasificados a la Copa Libertadores 2026: fases previas

Estos son los bombos para el sorteo de las fases previas 1 y 2 de la Libertadores con los equipos clasificados hasta el momento. Podría haber algunos cambios en los próximos días.

Fase previa 1

  • Bombo 1: Alianza Lima, The Strongest, Deportivo Táchira
  • Bombo 2: Universidad Católica de Ecuador, 2 de Mayo, Juventud Las Piedras.

Fase previa 2

  • Bombo 1: LDU, Botafogo, Sporting Cristal, Guaraní, Medellín, Argentinos Juniors, Deportes Tolima, Bahía
  • Bombo 2: Huachipato, Liverpool, Carabobo, O'Higgins, Bolivia 3, ganadores de la fase previa 1 (3).

Clasificados a la Copa Sudamericana 2026: fases previas

En el caso de la Copa Sudamericana, las llaves a sortear en esta fase previa serán entre clubes del mismo país (salvo por Argentina y Brasil). Al final, solo dos equipos de cada una de estas ocho federaciones avanzará a fase de grupos.

  • Bolivia: Guabirá
  • Chile: U. de Chile, Audax Italiano, Palestino, Cobresal
  • Colombia: América de Cali, Atlético Bucaramanga, Millonarios
  • Ecuador: por definir
  • Paraguay: Sportivo Trinidense, Nacional, Recoleta, Olimpia
  • Perú: Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso, Cienciano
  • Uruguay: Defensor Sporting, Boston River, Racing, Montevideo City Torque
  • Venezuela: Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas, Metropolitanos.
