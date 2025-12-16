Hernán Barcos llegó a un acuerdo y jugará en FC Cajamarca la próxima temporada. El 'Pirata' defenderá los colores del nuevo inquilino de la Liga 1 2026 y será la segunda camiseta que vista en el Perú, luego de su paso por Alianza Lima, donde estuvo por 5 años.

El equipo cajamarquino subió una historia a su cuenta de Instagram con una descripción mencionando lo siguiente: "Un pirata navegando en Cajamarca". De esta forma, el club anunció de manera oficial el fichaje del futbolista argentino.

FC Cajamarca adelantó fichaje de Hernán Barcos

A través de sus redes sociales, el club recién ascendido subió una historia donde se puede observar la bandera de pirata y un barco. Además, se ve un símbolo de 'cargando'. Esto da a entender que dentro de poco se hará un anuncio oficial sobre la contratación de Hernán Barcos al equipo cajamarquino.

Luego de su salida de Alianza Lima tras 5 temporadas, el 'Pirata' continuará jugando en el fútbol peruano, pero esta vez con una nueva camiseta. Por sexto año consecutivo, buscará hacerse presente en la tabla de goleadores. Recordemos que en el club blanquiazul, el experimentado delantero anotó 77 goles contando campeonato local y torneos internacionales.

Hernán Barcos viajó a Cajamarca

La contratación del atacante de 41 años era cuestión de tiempo. Recordemos que la semana pasada se dio a conocer que Hernán Barcos y su familia viajaron a la ciudad de Cajamarca, donde fueron recibidos por Omar Zavaleta, presidente del club recién ascendido.

Se habló mucho sobre la visita del 'Pirata' a tierras cajamarquinas. Se especulaba que podría desempeñar la función de asesor en el club, o que posiblemente sea parte del plantel por 6 meses para luego tener algún cargo en la gerencia deportiva.