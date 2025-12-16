HOYSuscripcion LR Focus

Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     
Deportes

Hernán Barcos jugará por FC Cajamarca: el 'Pirata' será el '9' del club recién ascendido para la Liga 1 2026

El 'Pirata' jugará en el club recién ascendido a la Liga 1 2026 y sumará su segunda experiencia en el fútbol peruano.

Hernán Barcos es nuevo jugador de FC Cajamarca. Foto: Alianza Lima/Composición LR
Hernán Barcos es nuevo jugador de FC Cajamarca. Foto: Alianza Lima/Composición LR

Hernán Barcos llegó a un acuerdo y jugará en FC Cajamarca la próxima temporada. El 'Pirata' defenderá los colores del nuevo inquilino de la Liga 1 2026 y será la segunda camiseta que vista en el Perú, luego de su paso por Alianza Lima, donde estuvo por 5 años.

El equipo cajamarquino subió una historia a su cuenta de Instagram con una descripción mencionando lo siguiente: "Un pirata navegando en Cajamarca". De esta forma, el club anunció de manera oficial el fichaje del futbolista argentino.

larepublica.pe

PUEDES VER: Alianza Lima tiene nuevo entrenador: Pablo Guede asumirá el club para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

lr.pe

FC Cajamarca adelantó fichaje de Hernán Barcos

A través de sus redes sociales, el club recién ascendido subió una historia donde se puede observar la bandera de pirata y un barco. Además, se ve un símbolo de 'cargando'. Esto da a entender que dentro de poco se hará un anuncio oficial sobre la contratación de Hernán Barcos al equipo cajamarquino.

Luego de su salida de Alianza Lima tras 5 temporadas, el 'Pirata' continuará jugando en el fútbol peruano, pero esta vez con una nueva camiseta. Por sexto año consecutivo, buscará hacerse presente en la tabla de goleadores. Recordemos que en el club blanquiazul, el experimentado delantero anotó 77 goles contando campeonato local y torneos internacionales.

PUEDES VER: Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú hoy, martes 16 de diciembre

lr.pe

Hernán Barcos viajó a Cajamarca

La contratación del atacante de 41 años era cuestión de tiempo. Recordemos que la semana pasada se dio a conocer que Hernán Barcos y su familia viajaron a la ciudad de Cajamarca, donde fueron recibidos por Omar Zavaleta, presidente del club recién ascendido.

Se habló mucho sobre la visita del 'Pirata' a tierras cajamarquinas. Se especulaba que podría desempeñar la función de asesor en el club, o que posiblemente sea parte del plantel por 6 meses para luego tener algún cargo en la gerencia deportiva.

