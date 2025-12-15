Universitario de Deportes está próximo a definir a su entrenador de cara a la temporada 2026 de la Liga 1. Tras la salida de Jorge Fossati, han surgido rumores de que el próximo DT en el banquillo crema sería el español Javier Rabanal, quien llevó a Independiente del Valle a las semifinales de la Copa Sudamericana.

En ese marco, durante la más reciente edición del programa 'Después de Todo' de Movistar Deportes, el comentarista deportivo Diego Rebagliati se pronunció sobre el tema. En sus declaraciones, afirmó que Rabanal es un técnico de reconocido prestigio y que una posible llegada a Ate representaría un aporte importante, tomando en cuenta que Universitario ha venido utilizando una línea de tres en los últimos años.

Diego Rebagliati destacó el trabajo realizado por Javier Rabanal en Independiente del Valle

En sus declaraciones, Rebagliati indicó que, si bien sería un buen fichaje, aún habría que ver cómo se adapta el equipo, ya que cuando dirigía a Independiente formaba con línea de cuatro. No obstante, también manifestó que esto podría convertirse en una ventaja para que Universitario pueda jugar de dos maneras.

"Lo de este español es un salto de calidad, sin duda, después hay que ver cómo se adapta al plantel, si mantiene lo de jugar 3 atrás, porque en Independiente del Valle juega 4-1-4-1, la 'U' tiene para jugar hoy en día de las 2 maneras", manifestó el exSporting Cristal.

¿Quién es Javier Rabanal, el posible nuevo DT de Universitario para el 2026?

Como segundo entrenador del PSV Eindhoven, Rabanal logró conquistar la Copa y la Supercopa de los Países Bajos en las temporadas 2022 y 2023. Además, recientemente se consagró campeón de la Serie A de Ecuador con el denominado “Matagigantes”. Justamente en 2025, el exintegrante del Leyi Academy de China hizo historia a nivel internacional, luego de que Independiente del Valle alcanzara las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana.