Vinícius Júnior se consagró con el Premio The Best por primera vez en su carrera. Foto: AFP

Luego de quedarse con las ganas de levantar el Balón de Oro, premio que finalmente se llevó Rodri, Vinícius Júnior se cobró la revancha y este martes 17 de diciembre consiguió el Premio The Best 2024 por encima de grandes futbolistas como por ejemplo Kylian Mbappé, el volante español del Manchester City, Lamine Yamal, Lionel Messi, entre otros.

Con el premio entre las manos, el futbolista del Real Madrid se mostró muy emocionado por haber conseguido este reconocimiento: "Parecía imposible llegar hasta aquí cuando era pequeño. Ver la pobreza y el crimen de pequeño y poder llegar hasta aquí es muy importante para mí. Quiero agradecer el premio a todos. Quiero seguir por mucho tiempo jugando en el Real Madrid, además de agradecer esto también al Flamengo, que es donde empecé".

Pero eso no es todo, pues el atacante de la selección brasileña habló al término de la gala y agradeció a todos sus compañeros del Real Madrid: "Estoy muy contento. Quiero darle las gracias a todos los jugadores que me han ayudado, a mis compañeros que han hecho de todo por mí y me ayudan todos los días para poder tener la cabeza tranquila y haga mi mejor fútbol y dar mi mejor versión. Darle las gracias también al presidente que me trajo y confió en mí. Al míster que me da la libertad de poder hacer las cosas en el campo. No tengo mucho que decir, solo agradecer".

Finalmente, Vinícius Júnior aseguró que hoy en día se considera el mejor jugador del mundo por encima de todos sus competidores: "Es muy importante porque mucha gente votó por mí, los capitanes, entrenadores, es algo importante y bueno para mí porque sé que estoy en el camino correcto. Muchas veces dijeron que no podía llegar hasta aquí, pero siempre tuve la cabeza tranquila y ahora soy el mejor jugador del mundo".

Pero ahí no quedó la cosa, pues horas después, Vinícius Júnior compartió un extenso mensaje en sus redes sociales donde aseguró que por fin llegó su hora en el que se considera como el "mejor jugador del mundo".

"Hoy escribo al niño que ha visto a tantos ídolos levantar ese trofeo... Ha llegado su hora. O mejor dicho, ha llegado mi hora. El momento de decir... sí, soy el mejor jugador del mundo y he luchado mucho por ello", comienza diciendo el futbolista. "Han intentado e intentado invalidarme, disminuirme. Pero no están preparados. Nadie va a decirme por quién debo luchar, cómo debo comportarme. Cuando estaba en São Gonçalo, el sistema no se preocupaba por mí. Casi me tragan.

"Gané por mí, por mi familia. Con mucho apoyo en el camino: el Flamengo, el Real Madrid, la selección brasileña, mis cientos de compañeros a lo largo de los años... la gente que me acompaña todos los días en mi rutina, los que me admiran. The best player in the world. 7", se puede leer en su cuenta de Instagram.