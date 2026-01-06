HOYSuscripcion LR Focus

Volcadura de camión provoca intenso congestionamiento vehicular en la av. Argentina     
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
JEE SACA A VIZCARRA Y LA CAMPAÑA ELECTORAL ENTRA EN GUERRA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Fútbol Peruano

Pedro García confía en que Sekou Gassama la romperá en la Liga 1 y lo comparó con jugador de Alianza Lima: "Va a hacer la diferencia"

A pesar de que calificó de "miserable" su última estadística de gol, el periodista deportivo aseguró que Sekou Gassama puede ser un gran fichaje en Universitario por su portento físico.

Pedro García prefiere ver jugar a Sekou Gassama en Universitario antes de juzgarlo. Foto: composición LR/Doble Punta
Sekou Gassama ha sido uno de los fichajes más polémicos de Universitario. El delantero español con orígenes africanos llega al tricampeón del fútbol peruano con la consigna de ser el '9' que el hincha ha esperado por varios años. Por el momento, los aficionados lo han criticado fuertemente por su arribo tardío a la pretemporada de la 'U'. Sin embargo, uno de los que salió a defenderlo fue el periodista Pedro García, quien aseguró que el atacante puede marcar diferencia en la Liga 1 2026.

El argumento del comunicador se basa en el portento físico de Gassama, el cual considera que puede ser un factor importante para sobresalir en el fútbol peruano. Eso sí, cuestionó su reciente estadística goleadora, pero prefiere verlo en el campo de juego antes de juzgarlo.

PUEDES VER: Sporting Cristal recupera a un canterano, pero dejará ir a 4 para la pretemporada 2026

lr.pe

Pedro García aseguró que Sekou Gassama puede marcar la diferencia en la Liga 1

“Yo aprendí una cosa antes ser periodista y no la he dejado de tratar de aplicar. Una vez fui a jugar fútbol a un sitio, entró el equipo rival. El equipo rival era de nuestro tamaño, todos más o menos de la edad, del tamaño. En el equipo rival entró un chiquitito, que parecía el hermanito menor que faltó uno y completaron con un chiquitito. Ya alguien dijo ‘¿y este chibolo? Uno le dijo al otro de mis amigos ‘¿lo has visto jugar?’ No. ‘No te rías’. La rompió el chibolo”, dijo al inicio de su intervención en el programa 'Doble Punta'.

En base a la información de la prensa española, García sostuvo que Gassama puede ser importante en la 'U' como lo ha sido Eryc Castillo en Alianza Lima durante el 2025.

“Lo traslado siempre al tema de la hoja de vida. Este senegalés, alguna prensa española dice que era muy movedizo, muy potente. En el fútbol peruano, ser un portento físico hace la diferencia. ¿Diego Churín lo era? No, para mí ‘portento físico’ no es que seas grandote, sino uno como Eryc Castillo, que no es grandote, es normal, pero físicamente se ha sostenido. Sin ser Castillo una exquisitez técnica, con esa fuerza, ¿no ha hecho la diferencia? Sí la hace”, complementó.

PUEDES VER: Alianza Lima - Independiente: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026

lr.pe

¿Por qué Sekou Gassama llegará tarde a la pretemporada de Universitario?

Universitario comenzó con su pretemporada el último lunes 5 de enero con casi todos sus jugadores. Uno de los principales ausentes fue Sekou Gassama. Según reveló Franco Velazco, administrador de la 'U', el artillero llegará con algunos días de retraso debido a algunos problemas familiares.

Esto ha sido confirmado por el DT Javier Rabanal, quien aseguró que estaba al tanto de la situación de Gassama. "No es algo que haya surgido ahora, sino que le impidió jugar los últimos seis meses por ese tema que está resolviendo y va a llegar un poco más tarde. Yo lo sabía, lo acepté y no hay ningún problema con eso. Está trabajando por su cuenta y va a llegar bien", declaró el español en su regreso al Perú.

