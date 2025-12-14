Premios The Best de la FIFA 2025: fecha, hora, canal y nominados para la gala de premios a los mejores del año

Todo está listo para una nueva edición de The Best. La FIFA confirmó que el martes 16 de diciembre se darán a conocer los futbolistas y futbolistas más destacados de la temporada. En este certamen, que se celebrará en Doha, Qatar, participarán en la votación entrenadores, periodistas y jugadores. Según informó la FIFA, más de 16 millones de aficionados han emitido su voto, contribuyendo a la elección del mejor jugador, mejor entrenador y mejor arquero, tanto en la categoría masculina como femenina, entre otras categorías.

La ceremonia podrá seguirse desde las 12.00 p.m. (hora peruana) y será transmitida en vivo a través del sitio web de la entidad. Además, desde La República Deportes realizaremos una cobertura especial para que no te pierdas ningún detalle del evento. Este evento contará con la asistencia de aproximadamente 800 invitados, entre ellos el presidente de la FIFA, miembros del Consejo de la FIFA, leyendas del fútbol, representantes de federaciones de todo el mundo y otras figuras locales y regionales, además de destacadas personalidades del ámbito futbolístico.

Se confirmó la fecha para los The Best. Foto: X

¿Cuándo y dónde se entregarán los premios The Best 2025?

Los premios The Best 2025 se otorgarán este martes 16 de diciembre durante una gala organizada por la FIFA en Doha, Qatar.

¿A qué hora se realizará los premios The Best 2025?

Perú (Lima): 12.00 p.m.

Colombia (Bogotá): 12.00 p.m.

Ecuador (Quito): 12.00 p.m.

Venezuela (Caracas): 1.00 p.m.

Bolivia (La Paz): 1.00 p.m.

Paraguay (Asunción): 1.00 p.m.

Chile (Santiago): 2.00 p.m.

Argentina (Buenos Aires): 2.00 p.m.

Uruguay (Montevideo): 2.00 p.m.

Brasil (Brasilia): 2.00 p.m.

Surinam (Paramaribo): 2.00 p.m.

Guyana (Georgetown): 1.00 p.m.

¿Dónde ver los premios The Best 2025?

Los premios The Best 2025 se podrán ver en vivo mediante streaming en la página web de la FIFA. Además, puedes seguir la cobertura en línea del evento aquí, en La República Deportes.

¿Quiénes son los nominados para el trofeo The Best?

Como mejor jugador, en la lista encabeza el frances Dembéle, pues cabe recordar, que es el ganador del Balón de Oro y se perfila como candidato a llevarse este trofeo también. A continuación, la lista de jugadores nominados.

Ousmane Dembélé (PSG)

Achraf Hakimi (PSG)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Pedri (FC Barcelona)

Raphinha (FC Barcelona)

Mohamed Salah (Liverpool)

Vitinha (PSG)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Cabe señalar que en la categoría femenina destacan nombres como: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Mariona Caldentey y Patri Guijarro.

¿Quiénes son nominados a mejor entrenador?

Javier Aguirre (México)

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis Enrique (PSG)

Hansi Flick (FC Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Roberto Martínez (Portugal)

Arne Slot (Liverpool)

¿Quiénes son nominados a mejor portero?

Alisson Becker (Liverpool)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Manuel Neuer (Bayern Múnich)

David Raya (Arsenal)

Yann Sommer (Inter de Milán)

Wojciech Szczęsny (FC Barcelona)

Lista de nominados para el premio Puskas