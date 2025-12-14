HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Kast aventaja en 20 puntos a Jara y será presidente de Chile
Kast aventaja en 20 puntos a Jara y será presidente de Chile     Kast aventaja en 20 puntos a Jara y será presidente de Chile     Kast aventaja en 20 puntos a Jara y será presidente de Chile     
EN VIVO

🔴 José Antonio Kast es el virtual presidente de Chile | #LR

Deportes

Premios The Best de la FIFA 2025: fecha, hora, canal y nominados para la gala de premios a los mejores del año

El martes 16 de diciembre se darán a conocer los ganadores de los premios The Best 2025. Sigue la cobertura EN VIVO del evento celebrado en Doha.

Los premios The Best ser realizará este martes 6 de diciembre. Foto: FIFA
Los premios The Best ser realizará este martes 6 de diciembre. Foto: FIFA

Todo está listo para una nueva edición de The Best. La FIFA confirmó que el martes 16 de diciembre se darán a conocer los futbolistas y futbolistas más destacados de la temporada. En este certamen, que se celebrará en Doha, Qatar, participarán en la votación entrenadores, periodistas y jugadores. Según informó la FIFA, más de 16 millones de aficionados han emitido su voto, contribuyendo a la elección del mejor jugador, mejor entrenador y mejor arquero, tanto en la categoría masculina como femenina, entre otras categorías.

La ceremonia podrá seguirse desde las 12.00 p.m. (hora peruana) y será transmitida en vivo a través del sitio web de la entidad. Además, desde La República Deportes realizaremos una cobertura especial para que no te pierdas ningún detalle del evento. Este evento contará con la asistencia de aproximadamente 800 invitados, entre ellos el presidente de la FIFA, miembros del Consejo de la FIFA, leyendas del fútbol, representantes de federaciones de todo el mundo y otras figuras locales y regionales, además de destacadas personalidades del ámbito futbolístico.

PUEDES VER: Fernando Egúsquiza lanza despectivo comentario contra jugadoras de Olva Latino en transmisión de Liga Peruana de Vóley

lr.pe
Se confirmó la fecha para los The Best. Foto: X

Se confirmó la fecha para los The Best. Foto: X

¿Cuándo y dónde se entregarán los premios The Best 2025?

Los premios The Best 2025 se otorgarán este martes 16 de diciembre durante una gala organizada por la FIFA en Doha, Qatar.

¿A qué hora se realizará los premios The Best 2025?

  • Perú (Lima): 12.00 p.m.
  • Colombia (Bogotá): 12.00 p.m.
  • Ecuador (Quito): 12.00 p.m.
  • Venezuela (Caracas): 1.00 p.m.
  • Bolivia (La Paz): 1.00 p.m.
  • Paraguay (Asunción): 1.00 p.m.
  • Chile (Santiago): 2.00 p.m.
  • Argentina (Buenos Aires): 2.00 p.m.
  • Uruguay (Montevideo): 2.00 p.m.
  • Brasil (Brasilia): 2.00 p.m.
  • Surinam (Paramaribo): 2.00 p.m.
  • Guyana (Georgetown): 1.00 p.m.

¿Dónde ver los premios The Best 2025?

Los premios The Best 2025 se podrán ver en vivo mediante streaming en la página web de la FIFA. Además, puedes seguir la cobertura en línea del evento aquí, en La República Deportes.

¿Quiénes son los nominados para el trofeo The Best?

Como mejor jugador, en la lista encabeza el frances Dembéle, pues cabe recordar, que es el ganador del Balón de Oro y se perfila como candidato a llevarse este trofeo también. A continuación, la lista de jugadores nominados.

  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Achraf Hakimi (PSG)
  • Harry Kane (Bayern Múnich)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Pedri (FC Barcelona)
  • Raphinha (FC Barcelona)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Vitinha (PSG)
  • Lamine Yamal (FC Barcelona)

Cabe señalar que en la categoría femenina destacan nombres como: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Mariona Caldentey y Patri Guijarro.

¿Quiénes son nominados a mejor entrenador?

  • Javier Aguirre (México)
  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis Enrique (PSG)
  • Hansi Flick (FC Barcelona)
  • Enzo Maresca (Chelsea)
  • Roberto Martínez (Portugal)
  • Arne Slot (Liverpool)

¿Quiénes son nominados a mejor portero?

  • Alisson Becker (Liverpool)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid)
  • Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
  • Emiliano Martínez (Aston Villa)
  • Manuel Neuer (Bayern Múnich)
  • David Raya (Arsenal)
  • Yann Sommer (Inter de Milán)
  • Wojciech Szczęsny (FC Barcelona)

Lista de nominados para el premio Puskas

  • Alerrandro – Vitória vs Cruzeiro
  • Deiola – Cagliari vs Venezia
  • De La Vega – Cruz Azul vs Seattle Sounders
  • Montiel – Independiente vs Independiente Rivadavia
  • Nasser – Al Ahly vs Pharco
  • Orrantia – Querétaro vs Atlas
  • Ribeiro – Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund
  • Declan Rice – Arsenal vs Real Madrid
  • Ridho – Persija Jakarta vs Arema
  • Rodrigues – Kasimpasa vs Rizespor
  • Lamine Yamal – Espanyol vs Barcelona
Notas relacionadas
Grupos del Mundial 2026: partidos, horarios y fixture de la Copa del Mundo FIFA de Estados Unidos, México y Canadá

Grupos del Mundial 2026: partidos, horarios y fixture de la Copa del Mundo FIFA de Estados Unidos, México y Canadá

LEER MÁS
Donald Trump recibió el Premio de la Paz de la FIFA por su contribución a la unión mundial

Donald Trump recibió el Premio de la Paz de la FIFA por su contribución a la unión mundial

LEER MÁS
¿A qué hora es el Sorteo del Mundial 2026? fecha, hora y canal de TV dónde ver ceremonia de la FIFA

¿A qué hora es el Sorteo del Mundial 2026? fecha, hora y canal de TV dónde ver ceremonia de la FIFA

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

LEER MÁS
Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cusco FC venció a Sporting Cristal en los playoffs y se quedó con el cupo de Perú 2 a Copa Libertadores

Cusco FC venció a Sporting Cristal en los playoffs y se quedó con el cupo de Perú 2 a Copa Libertadores

LEER MÁS
PSG - Flamengo: día, hora y canal TV para ver la gran final de la Copa Intercontinental 2025

PSG - Flamengo: día, hora y canal TV para ver la gran final de la Copa Intercontinental 2025

LEER MÁS
Fernando Egúsquiza lanza despectivo comentario contra jugadoras de Olva Latino en transmisión de Liga Peruana de Vóley

Fernando Egúsquiza lanza despectivo comentario contra jugadoras de Olva Latino en transmisión de Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Jean Ferrari define su postura sobre la partida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Es un tema sensible"

Jean Ferrari define su postura sobre la partida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Es un tema sensible"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Deportes

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Hernán Barcos dedica un último mensaje a hinchas de Alianza Lima tras confirmarse su salida: “Seguramente es lo mejor para todos”

Eddie Fleischman criticó con dureza el fichaje de Christian Cueva por Juan Pablo II: ''Mancha al futbolista peruano de exportación''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025