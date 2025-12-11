Pol Deportes explicó que narra en quechua no solo para representar a su comunidad, sino también para que su mamá pueda escucharlo y entenderlo. | Foto: composición LR

Pol Deportes explicó que narra en quechua no solo para representar a su comunidad, sino también para que su mamá pueda escucharlo y entenderlo. | Foto: composición LR

Pol Deportes continúa abriéndose camino dentro del periodismo deportivo, demostrando su gran talento y una pasión que capta la atención del público. Ahora, el joven andahuailino sorprendió a periodistas españoles de Radio Marca al narrar en quechua un gol del Atlético de Madrid ante el PSV Eindhoven por la Champions League. El relato en su lengua materna cautivó a la audiencia de España y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Según explicó Cliver en una reciente entrevista para ‘Arriba mi gente’, al usar quechua siente que representa a las familias quechuahablantes de su región de Andahuaylas. Sin embargo, la razón más importante por el que lo hace es en homenaje a su madre.

Pol Deportes revela que narró gol de la Champions en quechua en honor a su mamá

"Cuando narro en quechua yo siento como que represento a toda mi gente de Andahuaylas, de la tierra chanca. Es un orgullo para mí narrar en quechua", comentó Pol Deportes. Además, indicó que uno de los motivos que lo impulsa a relatar partidos en su lengua materna es permitir que su madre entienda lo que expresa, pues ella no se comunica en español.

"Mi mamita que siempre me ha enseñado a hablar en quechua. Ella habla solo en quechua, entonces también es todo por ella y por toda la gente que no puede hablar en castellano. Me represento con toda la gente indígena", señaló.

Pol Deportes explica el motivo por el que no narró en directo el encuentro entre el Real Madrid vs Manchester City

Miles de usuarios en TikTok y en el Perú estuvieron pendientes de la narración que daría Pol Deportes para el encuentro entre Real Madrid y Manchester City. Sin embargo, tras una larga espera, esta transmitió en vivo no se dio.

En un live de TikTok, el joven peruano explicó el verdadero motivo por el que no tuvo oportunidad de realizar la cobertura. "Por algunas cositas no estuvimos ahí, pero sí fuimos al Santiago Bernabéu. Igual narré el partido, pero no fue en directo en Radio Marca. Mañana (jueves 11) salen los videos", explicó.