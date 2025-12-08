HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tendencias

Joven peruana rompe en llanto al conocer a ‘Pol Deportes’ en Madrid: "Me llena de muchísimo orgullo"

La mujer, que radica en España, narró la difícil situación que atraviesa el Perú respecto a la escasez de oportunidades para los jóvenes. Por ello, no dudó en mostrar su admiración por ‘Pol Deportes’.

"Estoy muy orgullosa que puedas lograr tus sueños fuera de nuestro país", destacó joven peruana.
"Estoy muy orgullosa que puedas lograr tus sueños fuera de nuestro país", destacó joven peruana. | Foto: composición LR/ Latina

Una joven peruana que radica en España no pudo contener su emoción al conocer a Cliver Huamán, también conocido como ‘Pol Deportes’. La mujer, natural de la ciudad de Tarapoto, en San Martín, se acercó a la transmisión que realizaban el narrador viral y el conductor Santi Lesmes, y reconoció que se trataba del joven que, hace algunos días, se volvió viral tras relatar la final de la Copa Libertadores desde un cerro, luego de que no le permitieran el ingreso al Estadio Monumental, en el Perú.

Peruana resalta su orgullo por ‘Pol Deportes’ al verlo triunfar

Durante la transmisión en el programa ‘Arriba mi gente’ en Latina, se compartió el cariño que recibió ‘Pol Deportes’ por parte de ciudadanos en Madrid. Entre ellos, una joven peruana llamada Sheila rompió en llanto al notar que el adolescente de 15 años está cumpliendo sus sueños. Agregó que el Perú afronta momentos complicados y que son muy pocos los jóvenes que logran una oportunidad para mostrar su talento al mundo.

PUEDES VER: Hermano de 'Pol Deportes' confiesa que dejó sus propios estudios para ayudar al joven narrador: "Siempre lo voy a apoyar"

lr.pe
Joven peruana reconoció la perseverancia de 'Pol Deportes'. Foto: Latina

Joven peruana reconoció la perseverancia de 'Pol Deportes'. Foto: Latina

"Sí, estoy muy orgullosa. Estoy muy orgullosa que puedas lograr tus sueños fuera de nuestro país. Estoy muy feliz, como te digo, nuestro país está pasando por una situación muy mala, mucho más para los jóvenes como él. Y que pueda cumplir su sueño, la verdad es que me llena de muchísimo orgullo", resaltó.

Cabe resaltar, que el adolescente Cliver Huamán pronto estará presente en el partido del Real Madrid vs. Manchester City de la Champions League. Este lunes conoció el estadio Santiago Bernabéu.

PUEDES VER: Piloto dedica emotivo mensaje a Pol Deportes antes de partir a España para narrar Real Madrid vs Manchester City: "Su talento lo ha llevado a Europa"

lr.pe

¿Cómo descubrió la familia de 'Pol Deportes' su talento para la narración?

En una entrevista, el padre de 'Pol Deportes' contó a Fibernet TV que hace varios años formaba parte de una emisora radial en su natal Andahuaylas y fue en esta etapa donde el pequeño Cliver, de apenas unos 5 años, le pidió contar algunos cuentos. Al inicio tuvo un poco de temor, pero luego le gustó. "Esas programaciones tal vez han sido el motivo de su inicio para que le nazca este tipo de proyecto de narración", describió.

Tras ello, fue su otro hijo, Keny Huamán, quien se percató del éxito que podía alcanzar el pequeño Cliver y alentó a mejorar. "Mi papá tenía un USB, que tenía dos videos de Messi y Neymar. Lo mirábamos todos los días porque no teníamos cable. Entonces, ahí empezó a escuchar la narración y empezaba a imitar. Iba creciendo, su voz mejoraba también y cuando ya tenía 12 años, ahí lo noté y dije 'Mi hermano tiene talento'", describió Keny.

Notas relacionadas
Niño venezolano se emociona al encontrar a ‘Pol Deportes’ en España y lo abraza: "Me inspira mucho"

Niño venezolano se emociona al encontrar a ‘Pol Deportes’ en España y lo abraza: "Me inspira mucho"

LEER MÁS
Periodista Fernando Llanos celebra el cumpleaños de su esposa y le dedica conmovedor agradecimiento: “Tú sensatez cuando a mí me falta”

Periodista Fernando Llanos celebra el cumpleaños de su esposa y le dedica conmovedor agradecimiento: “Tú sensatez cuando a mí me falta”

LEER MÁS
Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Piloto dedica emotivo mensaje a Pol Deportes antes de partir a España para narrar Real Madrid vs Manchester City: "Su talento lo ha llevado a Europa"

Piloto dedica emotivo mensaje a Pol Deportes antes de partir a España para narrar Real Madrid vs Manchester City: "Su talento lo ha llevado a Europa"

LEER MÁS
Niño venezolano se emociona al encontrar a ‘Pol Deportes’ en España y lo abraza: "Me inspira mucho"

Niño venezolano se emociona al encontrar a ‘Pol Deportes’ en España y lo abraza: "Me inspira mucho"

LEER MÁS
Hermano de 'Pol Deportes' confiesa que dejó sus propios estudios para ayudar al joven narrador: "Siempre lo voy a apoyar"

Hermano de 'Pol Deportes' confiesa que dejó sus propios estudios para ayudar al joven narrador: "Siempre lo voy a apoyar"

LEER MÁS
Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

LEER MÁS
Policía castiga a chofer y cobrador de combi a dar 100 vueltas al auto por cometer infracción y redes estalla: "Así se educa"

Policía castiga a chofer y cobrador de combi a dar 100 vueltas al auto por cometer infracción y redes estalla: "Así se educa"

LEER MÁS
'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tendencias

Piloto dedica emotivo mensaje a Pol Deportes antes de partir a España para narrar Real Madrid vs Manchester City: "Su talento lo ha llevado a Europa"

Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

Policía castiga a chofer y cobrador de combi a dar 100 vueltas al auto por cometer infracción y redes estalla: "Así se educa"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025