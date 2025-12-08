Una joven peruana que radica en España no pudo contener su emoción al conocer a Cliver Huamán, también conocido como ‘Pol Deportes’. La mujer, natural de la ciudad de Tarapoto, en San Martín, se acercó a la transmisión que realizaban el narrador viral y el conductor Santi Lesmes, y reconoció que se trataba del joven que, hace algunos días, se volvió viral tras relatar la final de la Copa Libertadores desde un cerro, luego de que no le permitieran el ingreso al Estadio Monumental, en el Perú.

Peruana resalta su orgullo por ‘Pol Deportes’ al verlo triunfar

Durante la transmisión en el programa ‘Arriba mi gente’ en Latina, se compartió el cariño que recibió ‘Pol Deportes’ por parte de ciudadanos en Madrid. Entre ellos, una joven peruana llamada Sheila rompió en llanto al notar que el adolescente de 15 años está cumpliendo sus sueños. Agregó que el Perú afronta momentos complicados y que son muy pocos los jóvenes que logran una oportunidad para mostrar su talento al mundo.

Joven peruana reconoció la perseverancia de 'Pol Deportes'. Foto: Latina

"Sí, estoy muy orgullosa. Estoy muy orgullosa que puedas lograr tus sueños fuera de nuestro país. Estoy muy feliz, como te digo, nuestro país está pasando por una situación muy mala, mucho más para los jóvenes como él. Y que pueda cumplir su sueño, la verdad es que me llena de muchísimo orgullo", resaltó.

Cabe resaltar, que el adolescente Cliver Huamán pronto estará presente en el partido del Real Madrid vs. Manchester City de la Champions League. Este lunes conoció el estadio Santiago Bernabéu.

¿Cómo descubrió la familia de 'Pol Deportes' su talento para la narración?

En una entrevista, el padre de 'Pol Deportes' contó a Fibernet TV que hace varios años formaba parte de una emisora radial en su natal Andahuaylas y fue en esta etapa donde el pequeño Cliver, de apenas unos 5 años, le pidió contar algunos cuentos. Al inicio tuvo un poco de temor, pero luego le gustó. "Esas programaciones tal vez han sido el motivo de su inicio para que le nazca este tipo de proyecto de narración", describió.

Tras ello, fue su otro hijo, Keny Huamán, quien se percató del éxito que podía alcanzar el pequeño Cliver y alentó a mejorar. "Mi papá tenía un USB, que tenía dos videos de Messi y Neymar. Lo mirábamos todos los días porque no teníamos cable. Entonces, ahí empezó a escuchar la narración y empezaba a imitar. Iba creciendo, su voz mejoraba también y cuando ya tenía 12 años, ahí lo noté y dije 'Mi hermano tiene talento'", describió Keny.