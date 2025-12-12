Universitario de Deportes y Jorge Fossati tomaron caminos diferentes. El pasado jueves 11 por la noche, el club crema informó a los hinchas y a la opinión pública que, en la última reunión sostenida, se dio por concluida la salida del 'Nonno', quien se va habiendo ganado los torneos Apertura y Clausura 2025. Como se recuerda, en las últimas semanas Fossati había pedido mejoras en su contrato, a pesar de que lo tenía vigente hasta el 2026.

En este contexto, Eddie Fleischman, en una reciente edición del programa 'Juego Cruzado', dio su opinión al respecto. Durante el programa se tocó el tema y, en sus palabras, el periodista deportivo minimizó la salida del charrúa, señalando que la 'U' tiene la posibilidad de dar un salto de calidad. Además, indicó que el club tiene la oportunidad de traer un entrenador más moderno y joven.

Eddie Fleischman minimiza salida de Jorge Fossati

En sus palabras, el 'Colorado', resaltó que no solo Fossati puede llegar a dirigir bien en Universitario, dando a entender que hay muchos DT los cuales están capacitados para manejar a los cremas sabiendo el peso que este conlleva.

"La 'U' tiene la oportunidad de dar un salto de calidad con otro entrenador. Fossati no es el único que puede dirigir bien a Universitario. Su continuidad no garantizaba buenos resultados; ahora puede llegar un entrenador, con más juventud, con una visión más moderna del juego, otro tipo de percepción de los jugadores, otro tipo de oportunidad para los que vienen de las canteras", fueron las palabras del periodista deportivo.

Universitario se despide de Jorge Fossati

A través de sus redes sociales, el club compartió un emotivo video, y de inmediato los hinchas destacaron la labor del entrenador y le expresaron sus mejores deseos.

"Agradecemos a Jorge Fossati Lurachi y a su comando técnico por el liderazgo y profesionalismo al mando de nuestro primer equipo, fundamentales en la obtención de los títulos nacionales 2023 y 2025", se puede leer el post vía X