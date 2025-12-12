HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
EN VIVO

El peligroso proyecto de Fernando Rospigliosi: ¿volvemos a los 90's? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Deportes

Eddie Fleischman no se hace dramas y minimiza salida de Jorge Fossati de Universitario: "Tienen la oportunidad de dar un salto de calidad"

Para Eddie Fleischman, Jorge Fossati "no es el único que puede dirigir bien a Universitario", y así lo dio a conocer tras una reciente edición de 'Juego Cruzado', donde el periodista dio su análisis sobre la situación.

Jorge Fossati dejó de ser entrenador de Universitario el pasado jueves 11 de diciembre. Foto: composición LR/Juego Cruzado/difusión
Jorge Fossati dejó de ser entrenador de Universitario el pasado jueves 11 de diciembre. Foto: composición LR/Juego Cruzado/difusión

Universitario de Deportes y Jorge Fossati tomaron caminos diferentes. El pasado jueves 11 por la noche, el club crema informó a los hinchas y a la opinión pública que, en la última reunión sostenida, se dio por concluida la salida del 'Nonno', quien se va habiendo ganado los torneos Apertura y Clausura 2025. Como se recuerda, en las últimas semanas Fossati había pedido mejoras en su contrato, a pesar de que lo tenía vigente hasta el 2026.

En este contexto, Eddie Fleischman, en una reciente edición del programa 'Juego Cruzado', dio su opinión al respecto. Durante el programa se tocó el tema y, en sus palabras, el periodista deportivo minimizó la salida del charrúa, señalando que la 'U' tiene la posibilidad de dar un salto de calidad. Además, indicó que el club tiene la oportunidad de traer un entrenador más moderno y joven.

PUEDES VER: Luis Ramos rompe su silencio ante su posible llegada a Alianza Lima como nuevo refuerzo para la Liga 1: "Creo que querían que llegue”

lr.pe

Eddie Fleischman minimiza salida de Jorge Fossati

En sus palabras, el 'Colorado', resaltó que no solo Fossati puede llegar a dirigir bien en Universitario, dando a entender que hay muchos DT los cuales están capacitados para manejar a los cremas sabiendo el peso que este conlleva.

"La 'U' tiene la oportunidad de dar un salto de calidad con otro entrenador. Fossati no es el único que puede dirigir bien a Universitario.  Su continuidad no garantizaba buenos resultados; ahora puede llegar un entrenador, con más juventud, con una visión más moderna del juego, otro tipo de percepción de los jugadores, otro tipo de oportunidad para los que vienen de las canteras", fueron las palabras del periodista deportivo.

PUEDES VER: Universitario pone fin a la etapa de Jorge Fossati tras arduos días de negociación: "Este cierre permitirá a ambas partes avanzar"

lr.pe

Universitario se despide de Jorge Fossati

A través de sus redes sociales, el club compartió un emotivo video, y de inmediato los hinchas destacaron la labor del entrenador y le expresaron sus mejores deseos.

"Agradecemos a Jorge Fossati Lurachi y a su comando técnico por el liderazgo y profesionalismo al mando de nuestro primer equipo, fundamentales en la obtención de los títulos nacionales 2023 y 2025", se puede leer el post vía X

Notas relacionadas
Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

LEER MÁS
Fin de la novela: Universitario no llegó a un acuerdo con Jorge Fossati y dejará la dirección técnica

Fin de la novela: Universitario no llegó a un acuerdo con Jorge Fossati y dejará la dirección técnica

LEER MÁS
Universitario pone fin a la etapa de Jorge Fossati tras arduos días de negociación: "Este cierre permitirá a ambas partes avanzar"

Universitario pone fin a la etapa de Jorge Fossati tras arduos días de negociación: "Este cierre permitirá a ambas partes avanzar"

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

LEER MÁS
Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Selección Peruana tendrá nuevo entrenador: Gerardo Ameli dirigirá amistoso ante Bolivia

Selección Peruana tendrá nuevo entrenador: Gerardo Ameli dirigirá amistoso ante Bolivia

LEER MÁS
Luis Ramos rompe su silencio ante su posible llegada a Alianza Lima como nuevo refuerzo para la Liga 1: "Creo que querían que llegue”

Luis Ramos rompe su silencio ante su posible llegada a Alianza Lima como nuevo refuerzo para la Liga 1: "Creo que querían que llegue”

LEER MÁS
Fin de la novela: Universitario no llegó a un acuerdo con Jorge Fossati y dejará la dirección técnica

Fin de la novela: Universitario no llegó a un acuerdo con Jorge Fossati y dejará la dirección técnica

LEER MÁS
Pol Deportes explicó por qué no narró el Real Madrid vs Manchester City a ras de cancha: "Por algunas cositas no estuvimos ahí"

Pol Deportes explicó por qué no narró el Real Madrid vs Manchester City a ras de cancha: "Por algunas cositas no estuvimos ahí"

LEER MÁS
Alianza Lima se despide del Mundial de Clubes con un partidazo: cayó 3-0 ante Scandicci y no pudo avanzar a semifinales

Alianza Lima se despide del Mundial de Clubes con un partidazo: cayó 3-0 ante Scandicci y no pudo avanzar a semifinales

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y fase previa de Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y fase previa de Copa Libertadores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Universitario confirmó la salida de Jorge Fossati

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Alan Cantero apenado por la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima después de 5 años: "Es una lástima que pase todo esto"

Deportes

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Universitario confirmó la salida de Jorge Fossati

Alan Cantero apenado por la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima después de 5 años: "Es una lástima que pase todo esto"

Selección Peruana tendrá nuevo entrenador: Gerardo Ameli dirigirá amistoso ante Bolivia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones 2026: conoce la lista de los 37 candidatos a la presidencia y partidos políticos

RMP sobre ley que obliga a TV Perú a transmitir el Pleno del Congreso: "Funciona como una franja electoral gratuita"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025