Óscar Vílchez despotrica contra administrador de Universitario por no usar el Monumental para la final de la Liga Femenina: "Tenías miedo"
El exfutbolista de Alianza Lima aseguró que Franco Velazco no confiaba en que las jugadoras de Universitario podían vencer a Alianza Lima y por eso no usó el recinto de Ate para la final de la Liga Femenina.
Alianza Lima se proclamó bicampeón de la Liga Femenina 2025 tras imponerse en el marcador global a Universitario de Deportes. No obstante, el clásico se vio opacado por la serie de incidentes que ocurrieron a los alrededores de VIDU. A propósito, horas después de que terminó el compromiso, el exjugador Óscar Vílchez se pronunció en redes sociales para criticar a Franco Velazco por no escoger el Estadio Monumental como recinto para albergar la final.
El popular 'Neka' aseguró que el administrador de la 'U' no confiaba en que su equipo femenino podía darle vuelta a Alianza Lima. Por ello, no quiso elegir al recinto de Ate para disputar el partido por el título de la Liga Femenina.
'Neka' Vílchez arremetió contra administrador de Universitario tras final de Liga Femenina
Vílchez calificó de cobarde el accionar de Franco Velazco. Asimismo, señaló que le tuvo temor a Alianza Lima porque no quería que el clásico rival dé la vuelta en el Estadio Monumental.
"El nivel de cobardía de Velazco para quitarle visibilidad a sus propias futbolistas en un partido tan importante, debería ser un caso de estudio. Todo el mundo ya sabe que lo hiciste porque no confiabas en tus jugadoras y tenías miedo que Alianza diera la vuelta en el estadio Gremco", escribió en X.
DT de Alianza Lima criticó a Universitario por organización de la Liga Femenina
Por su parte, José Letelier, entrenador de Alianza Lima, cuestionó la organización para la final de la Liga Femenina. Bajo su punto de vista, la sede que escogió la 'U' para tan importante compromiso no tuvo las mejores condiciones.
"Si me permites, quiero dar una crítica constructiva. Este no es un contexto digno para una final; este no es un club pequeño del país, es Universitario que puede dar otras condiciones para su equipo femenino. El entorno de hoy no dignifica a sus jugadoras, ni al fútbol femenino peruano", comentó en Movistar Deportes.