Deportes

Leao Butrón lanzó fuerte comentario contra Universitario tras bicampeonato de Alianza Lima en la Liga Femenina: "Nunca tendrán identidad"

El exarquero mostró su incomodidad por lo sucedido en la final de vuelta entre Universitario y Alianza Lima por la Liga Femenina.

Leao Butrón lanzó fuerte comentario contra Universitario. Foto: Composición LR
Leao Butrón lanzó fuerte comentario contra Universitario. Foto: Composición LR

Leao Butrón usó sus redes sociales para dejar un fuerte mensaje hacia Universitario de Deportes, luego de la final de vuelta por la Liga Femenina ante Alianza Lima. Como ya es sabido, la institución 'crema' no usó el estadio Monumental para la final de vuelta y trasladó el encuentro a la Villa Deportiva Universitaria (VIDU) para ser locales. Además, durante el partido, se vivió un momento de incertidumbre, ya que, en parte del primer tiempo, el encuentro estuvo paralizado.

El exfutbolista no fue ajeno a lo ocurrido y dejó un fuerte mensaje para el 'compadre', mencionando que ellos no necesitan de ayuda ni beneficios de otras instituciones. "Alianza fue, es y será parte del Perú, sin necesidad de arreglo de leyes bajo la mesa ni arreglos con la policía", fue una de las frases que compartió tras la final.

larepublica.pe

PUEDES VER: ¡Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina! Blanquiazules dieron el golpe ante Universitario en la final 2025

lr.pe

Alianza Lima emitió comunicado tras hechos ocurridos en el partido ante Universitario

Luego de consagrase bicampeonas, la institución 'blanquiazul' usó sus redes oficiales para mostrar su incomodidad por lo sucedido en VIDU. Recordemos que el partido se detuvo por algunos minutos en el primer tiempo, debido a que habían personas que no estaban autorizadas a estar presentes, como algunos invitados de la delegación 'crema'.

"Nuestra institución realizará nuevamente las denuncias y reclamos correspondientes ante los organismos competentes, a fin de que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades", expresó Alianza Lima a través de su cuenta de X.

PUEDES VER: DT de Alianza Lima y su dura crítica a Universitario por su organización en final de la Liga Femenina: "No dignifica a sus jugadoras"

lr.pe

¿Cómo quedó la final entre Universitario y Alianza Lima?

El encuentro entre Universitario y Alianza Lima culminó con un empate 2-2. Los goles llegaron gracias a Yomira Tacilla y Neidy Romero a favor de las 'blanquiazules'. Catalina Usme y Kimbherly Flores se encargaron de anotar por el lado de las 'cremas'.

Si bien el partido finalizó igualado, las 'íntimas' se proclamaron campeonas, ya que, mantenían la ventaja del partido de ida, cuando ganaron 3-1 en el Estadio Alejandro Villanueva. El marcador global quedó 5-3, lo cual hizo que Alianza Lima sume un nuevo título, convirtiéndose en bicampeonas de la Liga Femenina.

