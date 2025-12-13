HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina
Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina     
Fútbol Peruano

DT de Alianza Lima y su dura crítica a Universitario por su organización en final de la Liga Femenina: "No dignifica a sus jugadoras"

Luego de obtener el bicampeonato de la Liga Femenina 2025, el experimentado entrenador José Letelier cuestionó que el conjunto merengue eligiera disputar un partido tan importante en VIDU.

José Letelier jugó por Alianza Lima durante su etapa como futbolista. Foto: composición LR/Movistar Deportes
José Letelier jugó por Alianza Lima durante su etapa como futbolista. Foto: composición LR/Movistar Deportes

Alianza Lima se consagró bicampeón de la Liga Femenina tras imponerse con un global de 5-3 a Universitario de Deportes. Sin embargo, el clásico se vio manchado por las condiciones en las que desarrolló un partido tan importante: se jugó sin público y ocurrieron una serie de incidentes las inmediaciones de la cancha.

Al finalizar el cotejo, el entrenador del conjunto victoriano, José Letelier expresó una dura crítica hacia el club crema por la sede que escogieron para el decisivo cotejo.

DT de Alianza Lima y su fuerte crítica a Universitario tras ganar la Liga Femenina

"Si me permites, quiero dar una crítica constructiva. Este no es un contexto digno para una final; este no es un club pequeño del país, es Universitario que puede dar otras condiciones para su equipo femenino. El entorno de hoy no dignifica a sus jugadoras, ni al fútbol femenino peruano", manifestó para Movistar Deportes.

Noticia en desarrollo...

