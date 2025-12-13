Alianza Lima se consagró bicampeón de la Liga Femenina tras imponerse con un global de 5-3 a Universitario de Deportes. Sin embargo, el clásico se vio manchado por las condiciones en las que desarrolló un partido tan importante: se jugó sin público y ocurrieron una serie de incidentes las inmediaciones de la cancha.

Al finalizar el cotejo, el entrenador del conjunto victoriano, José Letelier expresó una dura crítica hacia el club crema por la sede que escogieron para el decisivo cotejo.

DT de Alianza Lima y su fuerte crítica a Universitario tras ganar la Liga Femenina

"Si me permites, quiero dar una crítica constructiva. Este no es un contexto digno para una final; este no es un club pequeño del país, es Universitario que puede dar otras condiciones para su equipo femenino. El entorno de hoy no dignifica a sus jugadoras, ni al fútbol femenino peruano", manifestó para Movistar Deportes.

Noticia en desarrollo...