Fútbol Peruano

Administrador de Universitario acusa a Sisy Quiroz, directiva de Alianza Lima, de provocar violencia en final de la Liga Femenina

"Tan fácil es entender que las cosas se resuelven en la cancha", expresó Franco Velazco tras anunciar que tomará medidas legales por lo sucedido en la final de la Liga Femenina

Franco Velazco anunció que tomará acciones legales contra Alianza Lima. Foto: composición LR
Franco Velazco anunció que tomará acciones legales contra Alianza Lima. Foto: composición LR

Alianza Lima se coronó bicampeón de la Liga Femenina 2025 tras vencer en el marcador global a Universitario de Deportes. Sin embargo, lo que debía ser una celebración deportiva ha quedado opacada por algunos hechos polémicos durante la final jugada en VIDU. Al respecto, Franco Velazco rompió su silencio para contar lo sucedido el último sábado 13 de diciembre.

El administrador de Universitario rechazó tajantemente que hayan existido actos de violencia por parte del conjunto crema. Es más, denunció que las conductas desmedidas fueron provocadas por Alianza Lima, concretamente de su directiva Sisy Quiroz.

lr.pe

Franco Velazco acusó a Sisy Quiroz de provocar violencia en final de Liga Femenina

"En adición a mis felicitaciones a nuestras Leonas, me asombra que hinchas de la 'U' validen las afirmaciones del equipo rival sobre la final del femenino. La final se llevó a cabo sin ningún acto de violencia, tanto así que su equipo recibió la premiación y celebró en cancha sin contratiempos", comentó el directivo al inicio de su comunicado.

Posteriormente, contó detalles inéditos de la violencia sucedida en VIDU. "Los únicos actos de violencia fueron provocados intencionalmente por la Sra. Sisy Quiroz, y su seguridad, cuando quiso permanecer a ras de cancha cuando no tenía autorización para hacerlo, así como las agresiones contra nuestra gerente Nancy Corzo. Basta con leer su Comunicado del 11 de diciembre de 2025, para conocer cuáles fueron las intenciones y actitud para este partido, lo que se ratifica con los videos que ponemos de conocimiento", agregó.

En adición a ello, explicó que en el recinto solo habían familiares y jugadoras menores. "La zona de juego y tribunas como tal se encontraban libre de terceros y "público", de lo contrario no hubiese podido iniciarse el compromiso. La supuesta suspensión que se aprecia durante el partido fue porque integrantes del comando técnico que fueron expulsados demoraron su salida de la cancha y no porque había "público", complementó.

lr.pe

Franco Velazco anuncia acciones legales contra Alianza Lima

Casi al término de su comunicado, Velazco explicó que la intención de Quiroz era elegir a las personas que podían permanecer en VIDU. Sin embargo, esto no era posible por las reglas que habían impuestas desde un principio.

"La intención de la Sra. Quiroz era desalojar la sede y escoger las personas quienes debían de quedarse, independientemente, que formen o no parte del evento deportivo y quedarse ella en el campo de juego, situación que ninguna manera permitimos ocurra y es lo que precisamente reclama la citada directivo y validan algunos hinchas de nuestro club", enfatizó.

Eso sí, el dirigente crema anunció que tomará medidas legales tras lo ocurrido. "Finalmente, los permanentes comunicados en contra Universitario, ellos con la finalidad de promover sanciones en nuestro perjuicio, nos obliga también a iniciar las acciones legales por lo ocurrido en los dos partidos que conformaban la final del fútbol femenino. Tan fácil es entender y comprender que las cosas se resuelven en la cancha y punto", concluyó.

