“Tricampeones”: el libro de Pedro Ortiz Bisso que revive la pasión y la gloria del reciente ciclo campeón de Universitario

El reciente tricampeonato de Universitario de Deportes, que marcó una de las etapas más gloriosas en la historia del club, ya no solo se recuerda en las tribunas. El escritor Pedro Ortiz Bisso presentó su nueva obra “Tricampeones: la historia del tricampeonato monumental”.

El periodista explicó que el libro refleja no solo los logros deportivos, sino también el proceso de reconstrucción institucional que atravesó Universitario en los últimos años. La publicación abarca desde las finales decisivas hasta testimonios de los protagonistas, y busca dejar una memoria histórica de lo vivido por el club.

“El club estuvo a punto de desaparecer hace años. Este libro no solo cuenta cómo se ganaron los títulos, sino cómo se logró reconstruir una institución desde sus cimientos”, indicó el autor.

Un libro más allá de los títulos

A diferencia de otras publicaciones deportivas, Tricampeones no se limita a los aspectos estadísticos, sino que se adentra en el relato humano detrás de los títulos. La obra incluye entrevistas a jugadores, dirigentes y otros personajes clave que formaron parte de este proceso histórico.

“Aquí no solo van a encontrar victorias, sino las historias detrás de cada partido, las tensiones, las emociones y las decisiones que se tomaron desde la interna del club”, explicó Ortiz Bisso.

Hinchas acudieron a la presentación del libro. Foto: Librería Aguilar.

Aunque ya había tenido experiencias previas escribiendo sobre Universitario, el autor reconoció que el mayor reto fue plasmar la temporada 2025, debido a la rapidez con la que debió redactar el libro mientras cumplía, de manera paralela, con otras actividades profesionales.

Un tricampeonato que marcó historia

Para Ortiz Bisso, el tricampeonato de Universitario, si bien no es el mayor logro en la historia del club —título que sigue ostentando el subcampeonato de la Copa Libertadores de 1972—, tiene características especiales que lo convierten en un hito único.

“Este tricampeonato tuvo circunstancias excepcionales. El club estaba en crisis, prácticamente en ruina. En 2023, la U gana en la cancha del rival histórico; en 2024, bajo la presión del centenario; y en 2025, con la obligación de confirmar todo lo logrado”, comentó.

El autor destacó que el equipo se consolidó en la última temporada, mostrando una clara superioridad que le permitió consagrarse con varias fechas de anticipación.

“Pasión”, la palabra que define el libro

Consultado sobre cómo resumir su obra en una sola palabra, Ortiz Bisso no dudó: “Pasión”. Según explicó, esta emoción atraviesa todo el libro, desde la introducción hasta el cierre.

La publicación también incluye el testimonio de Jean Ferrari, administrador del club, quien cumplió un papel clave en la reestructuración institucional. Ortiz Bisso relató el drama personal que vivió Ferrari, quien, en plena definición del campeonato 2023, sufrió problemas de salud que lo llevaron a someterse a una cirugía en Estados Unidos.

“Esto demuestra cómo la pasión por el club puede ser más fuerte que cualquier obstáculo, incluso cuando tu vida está en peligro”, sostuvo.

Germán Leguía: “Este tricampeonato marca un antes y un después”

La presentación del libro contó con la presencia de Germán Leguía, ídolo histórico de Universitario, quien resaltó la importancia de dejar registrado este tricampeonato en una obra escrita.

“Para mí fue un honor estar ahí. Pedro ha sabido descifrar momentos muy difíciles y muy especiales. Este fue un tricampeonato complicado, porque la U vino de atrás, se levantó cuando estaba caída y terminó demostrando que era un verdadero equipo”, señaló.

El exfutbolista también destacó el rol de la hinchada crema y la conexión emocional que se generó con el equipo tricampeón.

“Estos jugadores hicieron que muchos jóvenes conozcan lo que es Universitario. Nos apagaron las luces y dieron la vuelta igual. El estadio se llena siempre. Esa pasión es impresionante”, afirmó.

El libro como memoria histórica de Universitario

Más allá de su labor periodística, Ortiz Bisso consideró que Tricampeones representa la concreción de un sueño personal y una contribución a la memoria histórica del club.

“Escribir sobre mi U me hace muy feliz. Espero que los lectores puedan revivir tanto las alegrías como las dificultades y que, al final, sientan la misma pasión que yo siento por este club”, concluyó.