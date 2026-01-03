HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima hizo oficial el préstamo de Mateo Antoni y cerró la llegada de fichajes extranjeros para 2026

Mateo Antoni fue oficializado en Alianza Lima y llega al club blanquiazul en calidad de préstamo por todo el 2026.

Alianza Lima hizo oficial el préstamo de Mateo Antoni para la temporada 2026. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima hizo oficial el préstamo de Mateo Antoni para la temporada 2026. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima suma su último extranjero. El club de La Victoria anunció el fichaje de Mateo Antoni, quien llegó hoy a la capital para pasar los exámenes médicos correspondientes. Luego de ello, puso la firma para ser nuevo jugador blanquiazul, para ser presentado oficialmente.

La institución 'blanquiazul' le dio la bienvenida al defensor central, quien llega en calidad de préstamo por toda la temporada 2026. “¡Bienvenido a la familia blanquiazul, Mateo Antoni!”, indició el club 'íntimo' a través de sus redes sociales.

Alianza Lima anunció la compra del pase de Alan Cantero hasta el 2028: "Se queda donde quiere estar"

Alianza Lima hizo oficial el préstamo de Mateo Antoni para la temporada 2026

El club 'blanquiazul' llegó a un acuerdo con Argentinos Juniors por el préstamo de Mateo Antoni para disputar la Liga 1 2026 y la primera fase de la Copa Libertadores. El trato también incluye la opción de compra del jugador. "Esto recién empieza", fue el mensaje que compartió la institución 'íntima' como motivación para el joven futbolista, que cumplirá su segunda experiencia jugando fuera de su país.

Antoni también tuvo un paso por su selección. El defensor central defendió su país con la categoría sub 20 de Uruguay, logrando el título del Mundial 2023, siendo uno de sus mayores logros hasta el momento.

Federico Girotti advierte a Universitario antes de la pretemporada con Alianza Lima: "No me importa que haya salido 3 veces campeón"

lr.pe

Lista de futbolistas extranjeros en Alianza Lima para el 2026

El uruguayo suma como el último futbolista extranjero del plantel 'blanquiazul' para la temporada 2026. Luego de la extensión del contrato de Alan Cantero, sólo restaba un último cupo, que se está completando con la llegada del central, quien llega por pedido del técnico Pablo Guede. Esta es la lista de jugadores foráneos que serán parte de la plantilla de Alianza Lima:

  • Guillermo Viscarra (Bolivia)
  • Fernando Gaibor (Ecuador)
  • Eryc Castillo (Ecuador)
  • Alan Cantero (Argentina)
  • Federico Girotti (Argentina)
  • Mateo Antoni (Uruguay)
