Surinam, rival de Bolivia en el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, podría quedar eliminado por líos legales y financieros

La selección de Surinam atraviesa una difícil situación a tres meses del repechaje intercontinental ante Bolivia, marcada por la renuncia de su director técnico y una profunda crisis financiera y legal que afecta a la Federación de Fútbol de Surinam (SVB).

La selección de Surinam podría quedar descalificada del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 debido a irregularidades administrativas por parte de la federación surinamesa.
La selección de Surinam podría quedar descalificada del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 debido a irregularidades administrativas por parte de la federación surinamesa. | Foto: composición LR/El Español/TUDN

Luego de la sorpresiva renuncia de su director técnico, la selección de Surinam atraviesa serios problemas a tres meses de enfrentarse a Bolivia en el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. El conflicto, originado por una presunta crisis legal y financiera en la Federación de Fútbol de Surinam (SVB), escaló a los tribunales, al punto de que medios regionales informaron que la justicia ordenó congelar las cuentas de la federación para investigar posibles irregularidades administrativas. Esta situación ha provocado un retraso en la planificación de cara al duelo decisivo contra la ‘Verde’ y también podría suponer su exclusión de esta instancia.

La selección de Surinam recientemente ha sufrido la renuncia de su entrenador Stanley Menzo. Foto: La Prensa Gráfica

La posible exclusión de Surinam en el repechaje intercontinental

Las malas noticias sacuden a la selección de Surinam, pese a la destacada campaña que ha realizado en las Eliminatorias de la Concacaf. Tras la salida del técnico Stanley Menzo, el combinado surinamés atraviesa un escenario de incertidumbre, marcado por el desorden institucional y la falta de certeza sobre quién asumirá el cargo de entrenador. El congelamiento de sus cuentas activas ha provocado retrasos inesperados en la planificación, lo que afecta directamente la organización de los viajes y el desarrollo de los microciclos de trabajo.

Según especialistas internacionales consultados por medios como The New York Times, la inestabilidad administrativa, el proyecto que se había fortalecido con la incorporación de futbolistas formados en los Países Bajos y el colapso financiero que provocó el congelamiento de sus cuentas pueden afectar gravemente no solo a la federación surinamesa, sino también al plano deportivo, lo que podría derivar en una posible descalificación y generaría un vacío en la llave del repechaje intercontinental.

La convocatoria de una reunión de suma urgencia entre Concacaf y la SVB

La Federación de Fútbol de Surinam (SVB) aguarda una reunión con la Concacaf con el objetivo de encontrar soluciones de manera inmediata. El sombrío panorama que atraviesa el combinado surinamés genera preocupación e inquietud tanto en los hinchas como en los dirigentes deportivos del país sudamericano. Esta situación mantiene en alerta a la selección boliviana, que podría verse beneficiada ante una eventual descalificación de Surinam.

No obstante, se especula que, en caso de una eventual descalificación de Surinam, otra selección de la Concacaf ocuparía su lugar para enfrentar a Bolivia en la segunda semifinal del repechaje intercontinental, que se disputará en Monterrey y Guadalajara. En ese escenario, Honduras aparece como la principal candidata, ya que el combinado ‘catracho’ finalizó como el peor segundo en la fase final de las Eliminatorias de la Concacaf.

Cabe recordar que el ganador de dicha semifinal se medirá ante Irak por uno de los dos cupos que otorga el repechaje intercontinental para clasificar al Mundial 2026.

