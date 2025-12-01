En un giro inesperado para el fútbol caribeño, el neerlandés-surinamés Stanley Menzo presentó su renuncia como director técnico de la selección de Surinam. Esto ocurre apenas tres meses antes de que el equipo dispute el repechaje intercontinental ante Bolivia rumbo al Mundial 2026.

Durante su gestión, Surinam alcanzó algunos de sus hitos más importantes de los últimos años: llegó a los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2024, aseguró su presencia en la Copa Oro 2025 y —más recientemente— logró clasificar para el repechaje mundialista, abriendo la puerta a la chance de debutar en una Copa del Mundo.

DT de Surinam renunció a meses de jugar ante Bolivia por el repechaje

En su carta de despedida, Menzo reconoció el valor del camino recorrido: “Estoy enormemente orgulloso de lo que hemos conseguido juntos; ha sido un honor ser parte de este extraordinario viaje”. Sin embargo, consideró que el momento exigía dar un paso al costado.

Según la federación del país caribeño, la salida se debió a “motivos personales” del entrenador, tras una “evaluación exhaustiva” de la reciente fase de Eliminatorias. La renuncia ha dejado al equipo en plena incertidumbre: Surinam deberá definir un nuevo director técnico antes del duelo de repechaje, programado para marzo de 2026, cuando enfrente a Bolivia en Monterrey, México.

¿Cuándo juega Bolivia contra Surinam por el repechaje al Mundial 2026?

El repechaje internacional rumbo al Mundial se disputará durante la primera fecha FIFA de 2026, programada entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo. Los partidos se realizarán en México, específicamente en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, utilizando los estadios Akron y BBVA como escenarios.

¿Cómo es el formato del repechaje rumbo al Mundial 2026?

A diferencia de procesos anteriores, el repechaje rumbo al Mundial 2026 se jugará como un pequeño torneo que incluye semifinales y una final. Los equipos que ganen cada cruce obtendrán el pase a la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.