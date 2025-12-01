HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Deportes

Atención, Bolivia: DT de Surinam renunció sorpresivamente a solo meses de disputar el repechaje para el Mundial 2026

Stanley Menzo presentó su carta de renuncia y argumentó que su salida se debe a "motivos personales". Recordemos que Surinam deberá vencer a Bolivia si quiere avanzar a la siguiente fase del repechaje rumbo al Mundial 2026.

Stanley Menzo llegó a los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2024 con Surinam. Foto: composición LR/difusión
Stanley Menzo llegó a los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2024 con Surinam. Foto: composición LR/difusión

En un giro inesperado para el fútbol caribeño, el neerlandés-surinamés Stanley Menzo presentó su renuncia como director técnico de la selección de Surinam. Esto ocurre apenas tres meses antes de que el equipo dispute el repechaje intercontinental ante Bolivia rumbo al Mundial 2026.

Durante su gestión, Surinam alcanzó algunos de sus hitos más importantes de los últimos años: llegó a los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2024, aseguró su presencia en la Copa Oro 2025 y —más recientemente— logró clasificar para el repechaje mundialista, abriendo la puerta a la chance de debutar en una Copa del Mundo.

PUEDES VER: Filipe Luis queda maravillado con el Monumental y asegura que siempre lo ha hecho feliz: Un estadio que forja leyendas

lr.pe

DT de Surinam renunció a meses de jugar ante Bolivia por el repechaje

En su carta de despedida, Menzo reconoció el valor del camino recorrido: “Estoy enormemente orgulloso de lo que hemos conseguido juntos; ha sido un honor ser parte de este extraordinario viaje”. Sin embargo, consideró que el momento exigía dar un paso al costado.

Según la federación del país caribeño, la salida se debió a “motivos personales” del entrenador, tras una “evaluación exhaustiva” de la reciente fase de Eliminatorias. La renuncia ha dejado al equipo en plena incertidumbre: Surinam deberá definir un nuevo director técnico antes del duelo de repechaje, programado para marzo de 2026, cuando enfrente a Bolivia en Monterrey, México.

PUEDES VER: Eddie Fleischman arremete contra las instalaciones del Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: Pésima imagen

lr.pe

¿Cuándo juega Bolivia contra Surinam por el repechaje al Mundial 2026?

El repechaje internacional rumbo al Mundial se disputará durante la primera fecha FIFA de 2026, programada entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo. Los partidos se realizarán en México, específicamente en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, utilizando los estadios Akron y BBVA como escenarios.

¿Cómo es el formato del repechaje rumbo al Mundial 2026?

A diferencia de procesos anteriores, el repechaje rumbo al Mundial 2026 se jugará como un pequeño torneo que incluye semifinales y una final. Los equipos que ganen cada cruce obtendrán el pase a la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Notas relacionadas
Bolivia ya tiene rival en el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juega contra Surinam por las semifinales de la repesca internacional?

Bolivia ya tiene rival en el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juega contra Surinam por las semifinales de la repesca internacional?

LEER MÁS
El país de Sudamérica que no habla español quiere dejar a Bolivia sin Mundial: ¿por qué Surinam no juega las Eliminatorias en Conmebol?

El país de Sudamérica que no habla español quiere dejar a Bolivia sin Mundial: ¿por qué Surinam no juega las Eliminatorias en Conmebol?

LEER MÁS
Bolivia vs Perú: fecha, hora y canal TV del último amistoso confirmado en el 2025

Bolivia vs Perú: fecha, hora y canal TV del último amistoso confirmado en el 2025

LEER MÁS
Paolo Guerrero calienta la previa de la final por Copa Libertadores 2025: "Haré fuerzas para que gane Flamengo"

Paolo Guerrero calienta la previa de la final por Copa Libertadores 2025: "Haré fuerzas para que gane Flamengo"

LEER MÁS
Eddie Fleischman sobre la drástica medida que tomaría Alianza Lima con Carlos Zambrano: "Podrían cederlo a préstamo"

Eddie Fleischman sobre la drástica medida que tomaría Alianza Lima con Carlos Zambrano: "Podrían cederlo a préstamo"

LEER MÁS
Palmeiras se rinde ante Alberto Gallardo, ídolo de Sporting Cristal, con emotivo mensaje: "El peruano hizo historia en el ‘Verdao’"

Palmeiras se rinde ante Alberto Gallardo, ídolo de Sporting Cristal, con emotivo mensaje: "El peruano hizo historia en el ‘Verdao’"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Filipe Luis queda maravillado con el Monumental y asegura que siempre lo ha hecho feliz: "Un estadio que forja leyendas"

Filipe Luis queda maravillado con el Monumental y asegura que siempre lo ha hecho feliz: "Un estadio que forja leyendas"

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 30 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 30 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

LEER MÁS
Eddie Fleischman arremete contra las instalaciones del Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: "Pésima imagen"

Eddie Fleischman arremete contra las instalaciones del Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: "Pésima imagen"

LEER MÁS
Canal confirmado de Alianza Lima contra Sporting Cristal por el playoff de ida en la Liga 1 2025

Canal confirmado de Alianza Lima contra Sporting Cristal por el playoff de ida en la Liga 1 2025

LEER MÁS
Un peruano más en el extranjero: Alexander Lecaros abandona Comerciantes Unidos para volver al fútbol brasileño tras 4 años

Un peruano más en el extranjero: Alexander Lecaros abandona Comerciantes Unidos para volver al fútbol brasileño tras 4 años

LEER MÁS
Sergio Peña confesó que tuvo charla con Álex Valera tras presunta polémica en la selección peruana: "Dijeron cosas que no dije nunca"

Sergio Peña confesó que tuvo charla con Álex Valera tras presunta polémica en la selección peruana: "Dijeron cosas que no dije nunca"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Deportes

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

Pedro García asegura que existe incomodidad entre la directiva de Universitario y Jorge Fossati: "Lo revela en su discurso"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025