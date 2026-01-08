HOYSuscripcion LR Focus

Periodista argentino revela estricta cláusula entre Luis Advíncula y Boca Juniors para su regreso al Perú tras rescindir: "Está obligado"

El jugador de 35 años regresará a Perú para jugar en un equipo local; no obstante, aún no se sabe cuál será el próximo destino de ‘Bolt’.

Luis Advíncula volverá a Perú. Foto: composición LR/ AZZ/Boca Juniors
Existen numerosos rumores sobre la salida de Luis Advíncula de Boca Juniors y su posible regreso a Perú. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente cuál será el próximo equipo del lateral derecho de 35 años, quien aún tenía contrato con los ‘Xeneizes’ por este año, se reveló recientemente desde Argentina que para liberarlo de dicho vínculo se estableció una fuerte condición.

De acuerdo con la información del periodista Flavio Azzaro, en el programa AZZ, el club argentino accedió a rescindirle el contrato a costo cero y su próximo club no deberá pagar monto alguno por el traspaso. Sin embargo, la condición es que se mantenga jugando solo en Perú, por lo que si se llegara a ir a otro país, 'Lucho' deberá pagarle a Boca.

Barcelona vs Real Madrid: fecha, hora y canal por la final de la Supercopa de España

lr.pe

¿Qué dice la clausura entre Luis Advíncula y Boca Junior?

Según la información del periodista, el exSporting Cristal, la razón principal por la que volvería a jugar en un equipo peruano es para reunir a sus hijos.

"Doy algunos detalles de la salida de Advíncula: decide irse a Perú por una cuestión familiar. Advíncula tiene hijos en Perú y en Europa; los hijos de Advíncula que están en Europa van a ir a vivir a Perú, logra juntar a todos sus hijos y decide volver a jugar en su país por una cuestión familiar. Boca rescinde contrato, pero en el contrato hay una cláusula donde el jugador, durante 2026, está obligado a jugar en Perú. Si Advíncula se va a otro equipo, tiene que resarcir económicamente a Boca", fueron las palabras de Flavio Azzaro.

Familia de Yoshimar Yotún pide libertad del primo del jugador: aseguran que fue detenido por error y sigue preso

lr.pe

¿Por qué Luis Advíncula dejará Boca Juniors?

En una reciente conversación con el canal oficial de Boca Juniors, 'Bolt' dio detalles sobre su salida, señalando que se debía a temas familiares.

"Es complicado irte de un club así, pero nada. Cómo es la vida. Estoy agradecido porque estoy pasando por un momento familiar medio complicado y la verdad que ellos (Riquelme y Delgado) siempre se han portado siempre bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país", empezó diciendo el jugador.

"Así que, como te digo, no me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mí", complementó el jugador.

