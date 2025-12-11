Las negociaciones entre Universitario de Deportes y Jorge Fossati todavía no llegan a buen puerto. A pesar de que el entrenador uruguayo tiene contrato por toda la temporada 2026 y se espera que esté al mando del primer equipo para la Copa Libertadores y la Liga 1, todavía no existe un acuerdo, respecto a las nuevas condiciones, para que siga al mando del vigente tricampeón del fútbol peruano.

En medio de este panorama, el periodista Gustavo Peralta reveló que la institución merengue no se encuentran nada contentos con esta situación y, además, remarcó que ya "no pueden esperar más", pues necesitan avanzar con el tema de los fichajes.

Universitario se "cansó" de la situación de Jorge Fossati

“A la ‘U’ le ha hartado, cansado la espera. Son muchos días de seguir alargando la situación y yo creo que mañana (jueves 11 de diciembre) vamos a tener ya la comunicación formal de la ‘U’ al respecto. Hay una serie de situaciones que a la ‘U’ le está cansando, le está aburriendo; consideran que ya no se puede alargar más. No pueden esperar más la decisión y que esto paralice cerrar con jugadores, porque depende una cosa de la otra", reveló durante la reciente edición del programa L1 Radio.

El comunicador indicó que la postura de Universitario de Deportes es respetar el contrato que tienen vigente. En ese sentido, reparó en los mecanismos de salida que se aplicarían decidan no continuar con el vínculo.

“Yo creo que si se ponen de acuerdo y las partes ya no tienen más ganas de continuar, esperan que una parte sea correcta en que, si ya no quiero continuar, lo diga porque si la ‘U’ lo quiere sacar, son tres meses de sueldo. Si Fossati se quiere ir, quiere renunciar, se le tiene que pagar tres meses. Entonces, si una de las partes no quiere continuar, se espera que mañana temprano haya una decisión", agregó.

¿Hasta cuando tiene contrato Jorge Fossati con Universitario?

Jorge Fossati regresó a la U a inicios del 2025 para afrontar una segunda etapa. El extécnico de la selección peruana, que volvió a consagrarse campeón en la Liga 1, firmó un contrato hasta finales del 2026.