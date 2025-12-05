Reimond Manco considera que Universitario debe cumplir con las exigencias de Jorge Fossati: "Sí le aumentaría un poco"
El exfutbolista señaló que Universitario debe dar su brazo a torcer y reconsiderar un aumento salarial para llegar a un punto en común con Jorge Fossati.
- Universitario y su decisión tras peticiones de Jorge Fossati: “No se aumentará más de lo que está en su contrato”
- Diego Rebagliati revela que le negaron entrevista con Jorge Fossati tras declarar contra administrador de Universitario: "Estoy sorprendido"
La novela de Jorge Fossati aún no tiene fin. A esta hora del día, la continuidad del 'Nonno' en Universitario es una incertidumbre y todo indica que podría irse de Ate. Esto después de que el técnico uruguayo habría pedido una modificación económica en su contrato, la cual el club no estaría dispuesto a realizar. De esta manera, ambas partes estarían alejadas pese a la serie de reuniones que han mantenido en las últimas horas.
En medio de este contexto, uno de los que decidió pronunciarse fue Reimond Manco. El exfutbolista, quien hoy se desempeña como panelista en distintos programas deportivos, consideró que la 'U' debería hacer un esfuerzo para complacer los pedidos de Jorge Fossati.
PUEDES VER: Gerente deportivo de Emelec confirma el final de Christian Cueva en Ecuador: Él es un caballero
Reimond Manco opinó sobre la continuidad de Jorge Fossati en Universitario
En el programa 'Línea de 5', Manco compartió su postura sobre la relación entre Jorge Fossati y Universitario. Bajo su punto de vista, ambas partes deben llegar a un punto medio.
"Las condiciones para que Fossati se quede están dadas. Si yo fuese dirigente de la 'U', sí le aumentaría un poco; se lo ha ganado. La idea tiene que ser llegar a un punto medio", comentó.
PUEDES VER: Fabio Gruber responde a Reimond Manco tras pedir que vuelva a ser convocado a la selección peruana: No es el final del camino
¿Cómo le ha ido a Jorge Fossati desde que regresó a Universitario?
Después de dejar su cargo en la selección peruana, Jorge Fossati decidió volver a Universitario y logró el tricampeonato a final de temporada. En este lapso, dirigió 32 compromisos, ganó 19, empató 8 y cayó en otros 5 duelos.