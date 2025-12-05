Reimond Manco se mostró de lado de Jorge Fossati tras su dilema con Universitario. Foto: composición LR/captura de 'Línea de 5'/

La novela de Jorge Fossati aún no tiene fin. A esta hora del día, la continuidad del 'Nonno' en Universitario es una incertidumbre y todo indica que podría irse de Ate. Esto después de que el técnico uruguayo habría pedido una modificación económica en su contrato, la cual el club no estaría dispuesto a realizar. De esta manera, ambas partes estarían alejadas pese a la serie de reuniones que han mantenido en las últimas horas.

En medio de este contexto, uno de los que decidió pronunciarse fue Reimond Manco. El exfutbolista, quien hoy se desempeña como panelista en distintos programas deportivos, consideró que la 'U' debería hacer un esfuerzo para complacer los pedidos de Jorge Fossati.

Reimond Manco opinó sobre la continuidad de Jorge Fossati en Universitario

En el programa 'Línea de 5', Manco compartió su postura sobre la relación entre Jorge Fossati y Universitario. Bajo su punto de vista, ambas partes deben llegar a un punto medio.

"Las condiciones para que Fossati se quede están dadas. Si yo fuese dirigente de la 'U', sí le aumentaría un poco; se lo ha ganado. La idea tiene que ser llegar a un punto medio", comentó.

¿Cómo le ha ido a Jorge Fossati desde que regresó a Universitario?

Después de dejar su cargo en la selección peruana, Jorge Fossati decidió volver a Universitario y logró el tricampeonato a final de temporada. En este lapso, dirigió 32 compromisos, ganó 19, empató 8 y cayó en otros 5 duelos.