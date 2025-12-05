HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     
Fútbol Peruano

Reimond Manco considera que Universitario debe cumplir con las exigencias de Jorge Fossati: "Sí le aumentaría un poco"

El exfutbolista señaló que Universitario debe dar su brazo a torcer y reconsiderar un aumento salarial para llegar a un punto en común con Jorge Fossati.

Reimond Manco se mostró de lado de Jorge Fossati tras su dilema con Universitario. Foto: composición LR/captura de 'Línea de 5'/
Reimond Manco se mostró de lado de Jorge Fossati tras su dilema con Universitario. Foto: composición LR/captura de 'Línea de 5'/

La novela de Jorge Fossati aún no tiene fin. A esta hora del día, la continuidad del 'Nonno' en Universitario es una incertidumbre y todo indica que podría irse de Ate. Esto después de que el técnico uruguayo habría pedido una modificación económica en su contrato, la cual el club no estaría dispuesto a realizar. De esta manera, ambas partes estarían alejadas pese a la serie de reuniones que han mantenido en las últimas horas.

En medio de este contexto, uno de los que decidió pronunciarse fue Reimond Manco. El exfutbolista, quien hoy se desempeña como panelista en distintos programas deportivos, consideró que la 'U' debería hacer un esfuerzo para complacer los pedidos de Jorge Fossati.

PUEDES VER: Gerente deportivo de Emelec confirma el final de Christian Cueva en Ecuador: Él es un caballero

lr.pe

Reimond Manco opinó sobre la continuidad de Jorge Fossati en Universitario

En el programa 'Línea de 5', Manco compartió su postura sobre la relación entre Jorge Fossati y Universitario. Bajo su punto de vista, ambas partes deben llegar a un punto medio.

"Las condiciones para que Fossati se quede están dadas. Si yo fuese dirigente de la 'U', sí le aumentaría un poco; se lo ha ganado. La idea tiene que ser llegar a un punto medio", comentó.

PUEDES VER: Fabio Gruber responde a Reimond Manco tras pedir que vuelva a ser convocado a la selección peruana: No es el final del camino

lr.pe

¿Cómo le ha ido a Jorge Fossati desde que regresó a Universitario?

Después de dejar su cargo en la selección peruana, Jorge Fossati decidió volver a Universitario y logró el tricampeonato a final de temporada. En este lapso, dirigió 32 compromisos, ganó 19, empató 8 y cayó en otros 5 duelos.

Notas relacionadas
Universitario y su decisión tras peticiones de Jorge Fossati: “No se aumentará más de lo que está en su contrato”

Universitario y su decisión tras peticiones de Jorge Fossati: “No se aumentará más de lo que está en su contrato”

LEER MÁS
Diego Rebagliati revela que le negaron entrevista con Jorge Fossati tras declarar contra administrador de Universitario: "Estoy sorprendido"

Diego Rebagliati revela que le negaron entrevista con Jorge Fossati tras declarar contra administrador de Universitario: "Estoy sorprendido"

LEER MÁS
Pedro García asegura que existe incomodidad entre la directiva de Universitario y Jorge Fossati: "Lo revela en su discurso"

Pedro García asegura que existe incomodidad entre la directiva de Universitario y Jorge Fossati: "Lo revela en su discurso"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

LEER MÁS
Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal del partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal del partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Rodrigo Ureña estaría cada vez más lejos de renovar con Universitario: "La situación está delicada"

Rodrigo Ureña estaría cada vez más lejos de renovar con Universitario: "La situación está delicada"

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Fútbol Peruano

Prensa internacional elogia a 'Pol Deportes' tras su debut como narrador en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Los sueños se cumplen"

Paolo Guerrero responde con sarcásticos gestos tras provocación de hinchas de Sporting Cristal

Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025