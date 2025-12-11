HOYSuscripcion LR Focus

María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos
María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos     
Universitario - Alianza Lima: fecha, hora y canal de TV para ver la vuelta de la gran final de la Liga Femenina 2025

Luego de imponerse en la ida, las dirigidas por José Letelier visitarán VIDU con la intención de obtener el bicampeonato de la Liga Femenina. Revisa todo sobre la revancha entre Universitario y Alianza Lima.

Alianza Lima y Universitario vienen de disputar la primera final en Matute. Foto: Twitter/Liga Femenina
Universitario de Deportes y Alianza Lima vuelven a verse las caras para definir al campeón de la Liga Femenina 2025. Luego de regalarnos un partidazo en la ida, el cual terminó con un 3-1 a favor de las blanquiazules, todo se definirá este sábado 13 de diciembre. Todo se encuentra listo para disfrutar un nuevo clásico del fútbol peruano a partir de las 3.00 p. m.

Para sorpresa de muchos aficionados, las Leonas no serán locales en el Estadio Monumental de Ate, pues en esta ocasión designaron a VIDU como su sede para el decisivo compromiso. La transmisión del partido entre cremas e íntimas estará a cargo de las señales de América TV y Movistar Deportes.

Pol Deportes explicó por qué no narró el Real Madrid vs Manchester City a ras de cancha: 'Por algunas cositas no estuvimos ahí'

Fecha y hora de la final de la Liga Femenina 2025. Foto: Universitario

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima por la final de la Liga Femenina?

El cruce entre Universitario contra Alianza Lima por la vuelta de la final de la Liga Femenina 2025 se llevará a cabo este sábado 13 de diciembre.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por la final de la Liga Femenina?

En territorio nacional, la revancha entre la U y Alianza Lima femenino iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otra parte del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador y Perú: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimos movimientos en el mercado de pases del fútbol peruano

lr.pe

¿En qué canal ver Universitario vs Alianza Lima por la final de la Liga Femenina?

La gran final de la Liga Femenina 2025 podrá verse en vivo a través de América TV y Movistar Deportes. Asimismo, el partido estará disponible en streaming mediante las aplicaciones América TVGO y Movistar Play.

¿Dónde se jugará la final de la Liga Femenina?

A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes confirmó que recibirá a Alianza Lima en el complejo VIDU por la final de la Liga Femenina 2025.

