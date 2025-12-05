Jorge Fossati vive días movidos en Universitario de Deportes. Se dio a conocer que el 'Nonno' habría solicitado al club no entrenar en Campo Mar, debido a la distancia, y pidió que los entrenamientos se realicen en una sede más cercana. Así lo informó la periodista Andrea Closa en el programa 'Fútbol como Cancha': “Uno de los temas logísticos solicitados a la administración es que el entrenamiento no sea en Campo Mar, sino en el Monumental o en alguna sede más cercana”, explicó.

En este contexto, durante una conversación con el periodista Tavo Serpa, el técnico uruguayo se pronunció sobre los rumores: “Ya no saben qué inventar”. A esto se sumaría la parte económica, ya que también se dio a conocer que Fossati habría solicitado una mejora en su contrato, situación que no cayó bien en el club, según información de Gustavo Peralta.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre entrenar en Campo Mar?

Al parecer, esta información llegó a Jorge Fossati, quien desde Uruguay decidió desmentirla en conversación con el periodista Tavo Serpa.

"Ya no saben qué inventar, en cualquier momento van a afirmar que seguro le quiero sacar la U a la camiseta. Se ve que somos importantes, de lo contrario no mentirían tanto", fueron las palabras del DT.

Fueron las palabras de Fossati en conversación con el periodista.

¿Jorge Fossati continua en Universitario?

La cuestión económica también se ha discutido en las reuniones entre Universitario y Jorge Fossati. El técnico uruguayo busca un aumento salarial a pesar de tener contrato vigente hasta 2026, mientras que el club únicamente propone incrementar los premios por objetivos alcanzados.

"Esto me lo resaltaron muy bien, la "U" ha decidido no hacer locuras económicas. No va a aumentar más de lo que ya está en el contrato de Jorge Fossati", reveló el periodista Gustavo Peralta en L1 Radio.