Fútbol Peruano

Pablo Ceppelini lanza picante comentario sobre Universitario: "Se habla más de Alianza Lima que del tricampeonato"

El volante uruguayo aseguró que en el Perú se mediatiza diez veces más lo que sucede alrededor de Alianza Lima durante la temporada.

Pablo Ceppelini llegó a Alianza Lima este 2025. Foto: composición LR/captura de Movistar Deportes
Pablo Ceppelini llegó a Alianza Lima este 2025. Foto: composición LR/captura de Movistar Deportes

Pablo Ceppelini se pronunció en medio de los días de incertidumbre que atraviesa Alianza Lima. La institución blanquiazul no tiene DT después de desafectar a Néstor Gorosito por quedar fuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Hoy en día, la mayoría de jugadores íntimos han sido duramente criticados por cómo Alianza ha terminado la temporada. 'Ceppe' fue uno de los apuntados porque llegó con un cartel importante, pero no pudo mantener su mejor nivel a lo largo de esta campaña.

Los hinchas piden la salida de Ceppelini de cara el 2026; sin embargo, el propio futbolista ha manifestado su intención de quedarse. Bajo su punto de vista, las críticas contra él han sido desproporcionadas, pero lo comprende por la magnitud que representa ser jugador de Alianza. Es más, aseguró que en el Perú se habla más del equipo blanquiazul que de Universitario.

lr.pe

Pablo Ceppelini dejó duro comentario sobre Universitario

"Todo el mundo habla de que me quedé con los partidos de Boca, toda la gente habla de eso. Obviamente porque me sentía bien, después tuvo un bajón y luego, en el Clausura volví a levantar, tuve partidos donde fui figura, no fui todo malo. Claro que no me hubiese gustado lesionarme y jugar todos los partidos de Copa, pero claro, Alianza es lo que exige, es un cuadro grande, siempre te van a exigir al 100% y tienes que estar", dijo en un primer momento en diálogo con el programa 'Al ángulo'.

Posteriormente, se refirió a las temas polémicas que giró a su alrededor. En principio, Ceppelini desmintió todos los rumores que se dijeron sobre él. Asimismo, entendió que esto forma parte del morbo por jugar en Alianza Lima.

"Otra de las cosas que se hablaron fue de los ampays. Yo nunca llegué tarde, siempre estuve en el peso, siempre estuve a disposición de 'Pipo'. Nunca hubo nada extrafutbolístico como problemas de indisciplina. Acá está el morbo. Acá he salido 2 o 3 veces y no tomo alcohol. Pero acá agrandan todo y más siendo Alianza. Te soy sincero, se habla diez veces más de Alianza que del tricampeonato de la 'U'. Ese es un poco el balance, no fue un año como quise. Sé que puedo dar 100 veces más a cómo terminé", concluyó.

lr.pe

Pablo Ceppelini quiere seguir en Alianza Lima

En otro momento de la entrevista, Ceppelini dejó en claro que quiere seguir con su carrera en Alianza Lima. No obstante, aseguró que aún no le han comunicado si están dispuestos a renovar su contrato.

"Todavía no sé nada sobre mi renovación. No sé si están esperando definir al técnico para luego ver ese tema. Me gustaría tener una revancha y ser campeón con Alianza", manifestó.

