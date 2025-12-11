HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos
María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos     María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos     María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos     
EN VIVO

El TC del pacto y las últimas de José Jerí | Sin Guion con Rosa María Palacios

Fútbol Peruano

Irven Ávila indignado por desastrozao estado del Estadio Nacional en el Cristal vs Cusco FC: "Una vergüenza, hay sectores que son tierra"

Luego del triunfo sobre Cusco FC, el goleador de Sporting Cristal señaló que es la primera vez que le toca ver el campo de juego del Nacional en estas condiciones. Además, indicó que se pintaron algunas zonas.

Irven Ávila es uno de los referentes y capitanes de Sporting Cristal. Foto: DSports/Hablemos Cristal
Irven Ávila es uno de los referentes y capitanes de Sporting Cristal. Foto: DSports/Hablemos Cristal

Sporting Cristal consiguió un valioso triunfo sobre Cusco FC en la primera final de los playoffs de la Liga 1. Sin embargo, más allá del rendimiento de ambos equipos, un aspecto que fue muy cuestionado desde diversos sectores fueron las lamentables condiciones que presentó el campo de juego del Estadio Nacional de Lima.

Durante la transmisión del compromiso se pudo apreciar la falta de mantenimiento del primer recinto nacional. Irven Ávila, goleador del conjunto celeste, no fue ajeno a esta situación y expresó su indignación.

PUEDES VER: Pol Deportes explicó por qué no narró el Real Madrid vs Manchester City a ras de cancha: 'Por algunas cositas no estuvimos ahí'

lr.pe

Irven Ávila indignado por el campo del Estado Nacional

"Es una desgracia, en serio. Una desgracia que nuestro primer recinto deportivo (Estadio Nacional) esté de esta manera y se preste para otro tipo de espectáculos. Ahí nos damos cuenta de que hoy en día el fútbol queda de lado cuando se trata de estas cosas. Es una vergüenza, está pintado, hay sectores del campo que es tierra y solo le pusieron pintura encima. Nada, qué podemos esperar", manifestó en diálogo con GOLPERÚ.

En ese sentido, el experimentado futbolistas de 35 años remarcó que, desde que juega como profesional, nunca vio la cancha del Nacional en estas condiciones.

"Es la primera vez, desde que juego al fútbol profesional, que el Nacional se encuentra en estas condiciones. Normalmente, me ha tocado jugar en condiciones paupérrimas en el campo, pero hoy en día en una vergüenza como se encuentra. Para dos equipos que juegan bien al fútbol e intentan construir desde atrás, este tipo de campos no ayudan", agregó.

PUEDES VER: DT de Cusco FC muestra su postura sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: 'El que pierde parece ser un inútil'

lr.pe

¿Por qué el Estadio Nacional se encuentra en malas condiciones?

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, el campo de juego del Coloso de José Díaz se encontraría en estas condiciones debido a una deuda que se tiene con el personal encargado de darle mantenimiento.

"Me dijeron que al ingeniero Benavides, no por esta gestión, sino por la anterior, le deben 4 meses; por eso esa cancha no está arreglándose ni se está mejorando", indicó en el programa L1 MAX.

Notas relacionadas
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: buscan a Rodrigo Ureña desde la liga colombiana

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: buscan a Rodrigo Ureña desde la liga colombiana

LEER MÁS
Universitario - Alianza Lima: fecha, hora y canal de TV para ver la vuelta de la gran final de la Liga Femenina 2025

Universitario - Alianza Lima: fecha, hora y canal de TV para ver la vuelta de la gran final de la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
Cusco FC vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal de TV de la vuelta por los playoffs de la Liga 1 2025

Cusco FC vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal de TV de la vuelta por los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sporting Cristal venció a Cusco FC, pero dejó abierta la llave por playoffs de la Liga 1 2025

Sporting Cristal venció a Cusco FC, pero dejó abierta la llave por playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Universitario - Alianza Lima: fecha, hora y canal de TV para ver la vuelta de la gran final de la Liga Femenina 2025

Universitario - Alianza Lima: fecha, hora y canal de TV para ver la vuelta de la gran final de la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: buscan a Rodrigo Ureña desde la liga colombiana

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: buscan a Rodrigo Ureña desde la liga colombiana

LEER MÁS
Cusco FC vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal de TV de la vuelta por los playoffs de la Liga 1 2025

Cusco FC vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal de TV de la vuelta por los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Hernán Barcos no solo sería el '9' de FC Cajamarca: 'Pirata' asumiría importante cargo en equipo recién ascendido a la Liga 1

Hernán Barcos no solo sería el '9' de FC Cajamarca: 'Pirata' asumiría importante cargo en equipo recién ascendido a la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Fútbol Peruano

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Universitario oficializa la baja de Jairo Vélez

Fichajes Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025