Sporting Cristal consiguió un valioso triunfo sobre Cusco FC en la primera final de los playoffs de la Liga 1. Sin embargo, más allá del rendimiento de ambos equipos, un aspecto que fue muy cuestionado desde diversos sectores fueron las lamentables condiciones que presentó el campo de juego del Estadio Nacional de Lima.

Durante la transmisión del compromiso se pudo apreciar la falta de mantenimiento del primer recinto nacional. Irven Ávila, goleador del conjunto celeste, no fue ajeno a esta situación y expresó su indignación.

Irven Ávila indignado por el campo del Estado Nacional

"Es una desgracia, en serio. Una desgracia que nuestro primer recinto deportivo (Estadio Nacional) esté de esta manera y se preste para otro tipo de espectáculos. Ahí nos damos cuenta de que hoy en día el fútbol queda de lado cuando se trata de estas cosas. Es una vergüenza, está pintado, hay sectores del campo que es tierra y solo le pusieron pintura encima. Nada, qué podemos esperar", manifestó en diálogo con GOLPERÚ.

En ese sentido, el experimentado futbolistas de 35 años remarcó que, desde que juega como profesional, nunca vio la cancha del Nacional en estas condiciones.

"Es la primera vez, desde que juego al fútbol profesional, que el Nacional se encuentra en estas condiciones. Normalmente, me ha tocado jugar en condiciones paupérrimas en el campo, pero hoy en día en una vergüenza como se encuentra. Para dos equipos que juegan bien al fútbol e intentan construir desde atrás, este tipo de campos no ayudan", agregó.

¿Por qué el Estadio Nacional se encuentra en malas condiciones?

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, el campo de juego del Coloso de José Díaz se encontraría en estas condiciones debido a una deuda que se tiene con el personal encargado de darle mantenimiento.

"Me dijeron que al ingeniero Benavides, no por esta gestión, sino por la anterior, le deben 4 meses; por eso esa cancha no está arreglándose ni se está mejorando", indicó en el programa L1 MAX.