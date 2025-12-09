HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en bancos HOY, martes 9 de diciembre?
Fútbol Peruano

Juan Pablo Goicochea revela si jugaría en Universitario tras admitir que fue hincha crema cuando era niño: "Sería un tema profesional"

El atacante peruano confesó que solía ir al Estadio Monumental junto con su familia. Sin embargo, su hinchaje desapareció cuando comenzó a jugar en Alianza Lima

En una reciente entrevista, el delantero peruano Juan Pablo Goicochea admitió algo que había mantenido en reserva: de niño era hincha de Universitario de Deportes. Según contó, su afecto por ese club nació en su hogar porque toda su familia es de la ‘U’ y vivió la infancia y adolescencia con la ilusión de vestir la camiseta crema.

Sin embargo, su carrera lo llevó por otro camino: al fichar por Alianza Lima y debutar profesionalmente con ese club, vivió un cambio radical de afinidad. Con el tiempo, confesó haber “sentido los colores” de Alianza, enamorarse del club y adoptar su identidad: hoy se considera un hincha acérrimo de los blanquiazules.

Juan Pablo Goicochea confesó que era hincha de Universitario

"Yo creo que ya es momento de decirlo. Toda mi familia es de la 'U'. Desde chibolo mi papá estaba con mi abuelo y me hicieron ser hincha de la 'U'. Iba al Estadio Monumental y todo, tengo mi camiseta de la 'U'", reveló en una entrevista con Bruno Díaz y Diego Tassano

Goicochea explicó que su alejamiento de Universitario no fue una traición, sino una consecuencia natural del profesionalismo. Al llegar a Alianza Lima encontró una atmósfera diferente. Esa experiencia vivida en la cancha, los goles y la rutina en Matute lo llevaron a cambiar su sentir.

"Es algo bien curioso que puede ser normal porque cuando empiezo a jugar por Alianza Lima, empecé a sentir la camiseta, obviamente no desde un principio, pero empecé a agarrarles cariño, empecé ir al estadio, metía goles y besaba el escudo", agregó.

Juan Pablo Goicochea reveló si jugaría en Universitario pese a su pasado en Alianza Lima

Cuando le preguntaron si tendría problema en fichar por la 'U' en caso de una oferta, su respuesta fue clara: lo evaluaría como profesional. Pero dejó en claro su presente, su convicción y el amor actual que siente por Alianza.

"Yo creo que eso sería un tema ya profesional, me pasó eso y nadie lo sabe, solo la gente que me conoce, mi familia. Nunca había dicho esta anécdota, pero igual desde hace varios años que ya empecé a ser hincha de Alianza y muero por Alianza", finalizó.

